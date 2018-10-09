«Нелепые» решения, обогатившие людей

Иногда внезапное озарение заставляет людей принимать неожиданные решения. Они могут привести к провалу или огромной удаче. Именно внезапность и парадоксальность решений сделала этих людей миллионерами. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о "нелепых" решениях, обогативших широко известных сегодня Стивена Кинга и Илона Маска.

Стивен Кинг известен как "Король ужасов". Этот плодовитый писатель написал множество романов, которые стали бестселлерами и по которым снимаются успешные фильмы. Первый роман Стивена жёстко раскритиковали, поэтому он вынужден бы работать в прачечной и подрабатывать репетиторством. Однако писательство он не бросил и настойчиво ходил по издательствам, предлагая свои произведения. Очередной раскритикованный роман "Кэрри" он в ярости просто выбросил в мусорку, но жена убедила Кинга пойти ещё в одно издательство. Там роман приняли, и это стало началом блестящей карьеры Кинга, который сегодня является миллионером и самым богатым автором за всю историю литературы.

Илон Маск выгодно продал первые две свои компании и стал миллионером. Он мог бы вложить деньги в какой-то фонд и спокойно наслаждаться жизнью. Вместо этого Илон все средства вложил в создание трёх новых и довольно рискованных компаний: SpaceX, Tesla и SolarCity. Друзья отговаривали Маска от этой нелепой, на первый взгляд, затеи, но он настоял на своём. Сейчас Илон Маск - миллиардер, серьёзно намеревающийся заполонить города электромобилями и колонизировать Марс и уже сделавший к этому первый шаг.

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