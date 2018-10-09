Почему нельзя гладить постельное белье
Как оказалось, излишняя педантичность хозяек может плохо сказаться на самочувствии спящих.
Более того, ученые умы (конечно, же британские) выяснили, что излишняя педантичность хозяек в вопросах глажки может плохо сказаться на самочувствии спящих...
Как передает Day.Az со ссылкой на wday.ru, специалисты утверждают, что после обработки утюгом ткань приобретает прочность, что не дает проникновению воздуха и характерного впитывания влаги во время сна, что плохо отражается на самочувствии людей.
А как же быть с детьми? Ведь термообработка, кроме всего прочего, еще и спасает от микробов.
Тут ученые советуют использовать паровой отпариватель на утюге. Он дает возможность, не прикасаясь горячей поверхностью к ткани, действовать дезинфицирующе...
А если эти аргументы на вас все еще не подействовали, то в запасе у специалистов оказалась еще парочка. Например, по наблюдению психиатров, люди привыкшие спать на свежевыглаженном постельном белье, больше подвержены критике и воспринимают ее неадекватно с большой долей обиды.
Такие люди много усилий тратят на воспитательные работы по идеализации других людей от чего нередко остаются в одиночестве...
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