Чем можно заразиться через деньги
Что лучше использовать при оплате покупок: наличные или карту? Новые исследования показывают, что на бумажных деньгах и монетах скапливается множество бактерий.
Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, ученые из лондонского университета Метрополитен (London Metropolitan University) совместно с ресурсом Money.co.uk провели исследования, в результате которых обнаружили 19 различных видов бактерий на монетах и бумажных банкнотах. Профессор микробиологии Пол Мэтьюэл, рассказал, что для исследования были выбраны 36 банкнот и монет разного номинала.
В течение 8 недель микробиологи изучали банкноты в лаборатории.
Метициллинрезистентный золотистый стафилококк был найден на монетах номиналом 2, 5, 10 пенсов, 1 и 2 фунта, а также на банкнотах 10, 20 и 50 фунтов.
Бактерии листерии, которые обычно можно найти в непастеризованном молоке и сыре, оказались на монетах 20, 50 пенсов и на банкнотах в 20 фунтов.
Помимо золотистого стафилококка и листерии, на бумажных банкнотах могут быть возбудители пневмонии, туберкулеза, тонзиллита, гепатита, кишечных инфекций, кожных заболеваний, менингита, лихорадки Эбола, инфекционных заболеваний половых путей и других заболеваний.
По словам доктора Мэтьюэла, удивительно то, что бактерии прекрасно приспособились к жизни на металлических поверхностях.
Люди со слабым иммунитетом наиболее восприимчивы к бактериям, которые скапливаются на деньгах.
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