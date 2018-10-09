Точный гороскоп на вторник

Сегодня в гороскопе на первый план выйдут такие черты, как решительность и резкость, так что вероятность перегнуть палку в общении велика как никогда. В такой день лучше действовать по формуле: "Семь раз отмерь...". В противном случае, жесткость и упорство, которые предполагают звезды, могут обернуться для вас большим количеством конфликтов с окружающими. Впрочем, в любом случае, рассчитывать сегодня стоит в первую очередь на себя, а не на других. Любые планы, опирающиеся на дипломатию и сотрудничество, а также связанные с деньгами, лучше всего отложить на потом. Зато день идеален для принятия жестких волевых решений и для того, чтобы смело идти вперед, несмотря на преграды!

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну идти только прямыми путями! Попытки вести свою игру, а тем более что-то скрыть или исказить, могут окончиться печально. Так что если Овен хочет получить нужный результат, ему придется действовать открыто. Окружающие сегодня тоже оценят в Овне честность и прямоту, однако в общении не стоит совсем уж перегибать палку: даже у откровенности есть свои границы.

Телец

В каких-то вопросах Тельцу для достижения нужного результата придется говорить то, что от него ждут, а не то, что он думает на самом деле. Или хотя бы в нужный момент промолчать о своих сомнениях. Ничего не поделаешь, откровенность уместна далеко не всегда, а уж в важных разговорах - тем более. Сегодня, выложив все напрямую, Телец рискует навредить и делу, и себе. Если же он воздержится от комментариев, то вполне способен оказаться в выигрыше.

Близнецы

В делах Близнецы будут настроены решительно и по-боевому. Зачем пытаться распутать узел, если можно его разрубить? Самое интересное, что в каких-то вопросах такие радикальные меры могут помочь - однако далеко не во всех. Вот почему к делам, требующим времени и деликатного подхода, Близнецам сегодня лучше даже на пушечный выстрел не подходить. Или же заранее смириться с их полным и безоговорочным провалом.

Рак

У Рака день разгребания завалов! Даже если это не было предусмотрено его расписанием, ситуация, скорее всего, сложится так, что ему придется хотя бы в чем-то навести порядок. Возможно, этим "чем-то" окажется рабочий стол, а может быть, Раку пришла пора разложить по полочкам свои дела и планы. Отлынивать не стоит, ведь во время этого процесса Рак сегодня имеет все шансы обнаружить нечто забытое, но до сих пор актуальное и достаточно ценное.

Лев

Лев будет находиться в диссонансе с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Ему может казаться, что все вокруг напускают на себя слишком важный вид, окружающие же в свою очередь будут недовольны беспечностью Льва. К настоящим трениям это вряд ли приведет, однако чтобы взаимопонимание не дало трещину, Льву сегодня стоит чаще делать серьезное и умное лицо. Даже если это кажется ему таким забавным!

Дева

В делах Дева способна на решительные, даже радикальные, меры - особенно в сфере финансов. Вместо того чтобы семь раз отмерить, она будет настроена семь раз отрубить! С одной стороны, есть опасность того, что Дева необдуманно пустит деньги на ветер. С другой же - ее боевой настрой поможет ей сегодня решиться на те финансовые шаги, которые уже давно назрела необходимость совершить.

Весы

В Весах может проснуться критик. Причем критичность Весов будет в меньшей степени направлена на себя и в большей - на всех остальных. Весам может казаться, что их замечания заставят окружающих устыдиться и исправить ошибки, однако на деле все будет не так. Мудрые советы Весов сегодня пропадут даром, а вот критика способна стать источником обид. Так что им решать, стоит ли тратить на критику нервы и силы без всякой надежды на результат.

Скорпион

Существует большая вероятность того, что окружающие будут пытаться нагрузить на Скорпиона свои дела или даже сделать крайним в каких-то вопросах! Они почувствуют его податливость и покладистость, пытаясь беззастенчиво этим пользоваться! Изменить такое положение дел Скорпион сможет, только если будет жестко стоять на своем, пресекая подобные попытки. Иначе весь день сегодня ему суждено посвятить чужим делам, совершенно забросив собственные.

Стрелец

Весь день Стрелец может ощущать навязчивое давление со стороны. Возможно, его будет поджимать время, а может быть - подгонять обстоятельства или требовательные просьбы окружающих. В любом случае, от давления Стрельцу вряд ли удастся избавиться, а значит, придется с ним примириться. Лучшее, что Стрелец может сделать сегодня, - это уединиться и постараться спокойно заняться своими делами, не отвлекаясь и не оглядываясь по сторонам.

Козерог

У Козерога будет редкий шанс совершить прорыв в каком-либо деле! Главное не упустить нужный момент, чтобы, когда он настанет, действовать решительно и четко. Благодаря своим активным, напористым действиям, Козерог сегодня способен далеко вырваться вперед! Этот день ему стоит использовать для того, чтобы стремительным рывком достигнуть новых высот, опередив конкурентов.

Водолей

У Водолея будет обострено чувство справедливости! Он способен грудью броситься на защиту своих или чьих-нибудь еще интересов, если сочтет, что окружающие эти интересы притесняют. Что ж, иногда неплохо "покачать права", а заодно и поставить обидчика на место. Однако Водолей сегодня способен увидеть нарушение прав даже там, где этого нет и в помине. Или там, где это нарушение можно разглядеть лишь под очень большим микроскопом.

Рыбы

Рыбы весь день рискуют провести в поисках истины, будучи твердо убеждены, что она где-то рядом. Их поиски правды могут касаться всего: взаимоотношений с окружающими, работы, личной жизни. Однако как бы Рыбам сегодня ни казалось, что справедливость вот-вот должна восторжествовать, это вряд ли окажется так. Рыбы могут с удивлением обнаружить, что истина в чистом виде - вещь почти бесполезная, и кроме них она никому не нужна.

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