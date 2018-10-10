Обнаружены бактерии, которые могут уничтожать ядерные отходы

Одной из основных проблем использования радиоактивного топлива является захоронение отработавших свое отходов производства. Причем опасность для окружающей среды несет не столько сам материал, сколько миграция радионуклидов в почву и воздух. Но недавно группа российских ученых в местах захоронения радиоактивных отходов обнаружила бактерии, которые могут помочь в утилизации опасного для экологии радиоактивного материала.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, открытие было сделано в ходе исследования подземных вод пункта глубинного захоронения "Северский", на котором происходит захоронение жидких радиоактивных отходов Сибирского химического комбината (СХК), принадлежащего госкорпорации "Росатом". При помощи методов молекулярной генетики ученые из Института физической химии и электрохимии имени Фрумкина и Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН обнаружили в пробах подземных вод возле хранилища бактерии, которые могут переводить ионы самых разных радионуклидов (включая уран с плутонием) в неактивные формы.

Первые полученные данные говорят о том, что создать условия для "работы" бактерий довольно просто. Кроме того, микроорганизмы могут быть использованы как в хранилищах отходов в качестве средств для защиты от распространения радиации, так и на производстве и даже в местах техногенных катастроф. Сейчас исследователи планируют более подробно изучить поведение бактерий и разработать способы их внедрения в процессы захоронения радиоактивных материалов. Как рассказали авторы исследования в интервью журналу "Радиоактивные отходы",

"Полученные результаты позволяют говорить о том, что такой подход может быть использован при создании биогеохимического барьера для радионуклидов при закрытии пунктов глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов".

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