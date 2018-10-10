Эти две загадки нужно решить, чтобы найти на Марсе жизнь

В июне NASA раскрыло два умопомрачительных факта: на Марсе есть органическая материя, а уровень метана в атмосфере планеты меняется со временем. Это удивительные новости, которые потрясли наши представления об астробиологии. И хотя они определенно не доказывают существование инопланетян, большая часть метана на Земле все-таки производится живыми существами. И даже ребенок вам скажет, что если вы его почуяли, значит, кто-то должен был его сделать.

Последние находки метана "удивили нас надежными данными, которые требуют интерпретации", написала группа международных ученых в исследовании, опубликованном в начале месяца в Astrobiology. Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, авторы исследования, собственно, подкрепили этот тезис своей работой - они разобрали, какие измерения, эксперименты и миссии NASA и другие аэрокосмические организации должны поставить на первый план, чтобы найти больше доказательств, что Марс поддерживает (или поддерживал) жизнь.

Короче говоря, ученые хотят исследовать геологическую активность Марса. Они хотят понять, в чем связь между недавно обнаруженными органическими соединениями и флуктуациями метана в атмосфере. Их цель - найти следы других молекул и газов, которые могут позволить какой-нибудь примитивной микроскопической форме жизни выжить под поверхностью планеты. Вот, что они ищут.

Первое: редокс-градиент

Когда мы едим, наши тела вытягивают энергию из нашей пищи посредством химических реакций, которые создают поток электронов и атомов кислорода между молекулами. Эти качели необходимы для подпитки наших тел - всем живым существам это нужно. Но из-за экстремальной атмосферы Марса, этого равновесия не существует. Атмосфера настолько сильно окисляется, что эти реакции происходят только в одном направлении. Любое живое существо на Марсе будет так сильно реагировать с воздухом, что не сможет выжить. Исследователи ищут компоненты в марсианской атмосфере, которые могли бы сбалансировать эту реакцию, тем самым дав жизни шанс на развитие.

Второе: источник метана

Следующий шаг в направлении понимания того, может ли Марс поддерживать жизнь, по мнению ученых, заключается в том, чтобы раскопать поверхность Марса и выяснить, откуда берется весь этот метан. В то время как живые существа на Земле производят метан по мере переваривания пищи, это не единственный способ создать этот газ в атмосфере. Будущая миссия NASA InSight заглянет под поверхность Марса. Ее основная задача - разобраться в сейсмической активности планеты, но кто знает, что она найдет вместе с этим.

Почему уровень метана на Марсе колеблется? Сезонное замерзание и таяние льда, который постепенно захватывает и выпускает метан (мы знаем это из данных ровера "Кьюриосити"). Но нет никакого простого способа проверить, сколько этот метан там находится и становится ли его больше со временем. И это значит, что поиск источника марсианского метана куда сложнее, чем схватить за палец маленького зеленого человечка.

Исследуя химический состав подземных образцов и атмосферы, ученые могли бы узнать, откуда берется этот метан - из биологических процессов или сложных химических реакций, которые вовсе не подразумевают жизнь.

Ученые, которые это все рассматривают, впрочем не считают, что у нас есть убедительные доказательства существования жизни на Марсе. На самом деле, как однажды сказал Калеб Шарф, гораздо разумнее предположить, что она не существует нигде, кроме Земли. В конце концов, это единственное место, которое мы знаем наверняка.

Но если, по какой-то фантастической вероятности, под поверхностью укрылись микробы или если на Марсе была другая форма жизни, стратегия авторов этого исследования, вероятно, представляет наш лучший шанс найти их.

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