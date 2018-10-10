Сколько стоит самый дорогой виски в мире
Еще в 80-х итальянский художник Валерио Адами разработал и подписал этикетки для 12 бутылок виски Macallan 1926. Сегодня эти бутылки стоят целое состояние: на днях одна такая ушла с аукциона за $1 100 000!
Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, бутылка была выставлена на аукцион Bonhams в Эдинбурге, Шотландия, и установила мировой рекорд, став самой ценной бутылкой виски за всю историю человечества. Несмотря на рекорд, покупатель бутылки пожелал сохранить инкогнито и даже ставки делал по телефону.
Macallan был дистиллирован в 1926 году и до 1986 года хранился в бочке. Всего на розлив ушло 24 бутылки, и никто не может с уверенностью сказать, сколько из них сохранилось на сегодняшний день. Причина феноменальной стоимости кроется не столько в самом напитке, сколько в этикетке: если для 12 бутылок постарался Адами, то другой дюжиной занимался британский художник Питер Блейк (одна из известнейших его работ - обложка альбома "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" бессмертных The Beatles).
Знаменитая обложка за авторством Питера Блейка и Майкла Купера
Возможно, следующий рекорд случится совсем скоро - на аукцион, который пройдет 13 октября, уже была выставлена бутылка, подписанная лично Блейком, и специалисты прогнозируют, что ее цена составит порядка $1 200 000.
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