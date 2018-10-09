Видео того, как кот подкинул хозяевам "сюрприз", взорвало Сеть - ВИДЕО

В Сети набирает популярность видео, на котором запечатлен кот, который принес своим хозяевам сюрприз. Ролик был опубликован в "Инстаграме".

На этих кадрах можно увидеть, как дверь открывается, и животное бросает перед собой мышь. Она летит прям в сторону людей, и те от неожиданности кричат, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Ролик набрал более 3 тысяч отметок "Мне нравится".

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