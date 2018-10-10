Любопытные факты о голливудском кино - ФОТО

Во время съемок фильмов часто самое интересное остается за кадром или ускользает из вида в потоке напряженного действия на экране. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет об умных белках у Тима Бёртона, неудобном костюме женщины-кошки и других интересных фактах о фильмах.

Латексный костюм женщины-кошки, которую сыграла Мишель Пфайффер в фильме "Бэтмен возвращается", был настолько узкий, что актриса носила его очень непродолжительное время, а затем переодевалась, чтобы не потерять сознание. Говорят, что он так сильно прижимал ей уши, что она не слышала собственный голос.



Бюджет фильма "Титаник" превышает стоимость корабля "Титаник". Чтобы построить этот гигантский корабль в 1910-1912 годах конструкторам потребовалось 7,5 миллиона долларов. С учетом инфляции в 1997 году эта сумма составила бы 120-150 миллионов долларов, в то время как на создание фильма потратили все 200 миллионов.



Странные лающие звуки динозавра из фильма "Парк Юрского периода" - на самом деле запись звуков на спаривающихся черепах.



Машина времени Delorean из фильма "Назад в будущее" в оригинальной задумке была холодильником. Режиссер и сценарист передумали, решили, вдруг дети, посмотрев в фильм, будут залезать в холодильники у себя дома и требовать от родителей отправиться в будущее.



Язык, на котором говорила Лилу из "Пятого элемента", придумал Люк Бессон. Режиссеру было важно, чтобы главная героиня знала язык наизусть, поэтому Мила Йовович была вынуждена его выучить, и к концу съемок они свободно болтали между собой на языке вселенной "Пятого элемента". Ничего удивительного, что между ними вспыхнул роман!



В фильме "Обычные подозреваемые" есть сцена с опознанием, она была задумана серьезной, но актеры дурачились и дубль за дублем не могли удержаться от смеха. В результате режиссер использовал в фильме один из "веселых" дублей. Он решил, что такое поведение героев вполне вписывается в сюжет - преступники отказываются содействовать полиции.



В каждой сцене в фильме "Бойцовский клуб" есть кружка Starbucks. Таким образом режиссер Дэвид Финчер хотел акцентировать внимание зрителей на том, как влияет культура потребления на нашу жизнь.



В фильме Тима Бёртона "Чарли и шоколадная фабрика" в Ореховом цехе Вилли Вонки работали настоящие белки, натренированные колоть орехи.



Альфред Хичкок любил сниматься в эпизодических ролях в собственных фильмах. Но, например, в "Спасательной шлюпке" по сюжету его невозможно было "засветить" ни в одном кадре, тогда режиссер придумал гениальный ход: в кадре, недалеко от лодки с главным героем, проплыла газета с изображением Хичкока.



В комедии "Брюс Всемогущий" богу можно было звонить по телефону 776-23-23. В Буффало, где происходило действие фильма, кинокомпания выкупила номер для съемок, но в других городах владельцы этих номеров получали звонки от впечатлительных зрителей, которые хотели поговорить с "Всевышним".

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