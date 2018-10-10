Обычные вещи, которые спасли от пуль - ВИДЕО

10 октября 2018 01:20

Часто совершенно неожиданные предметы спасают людям жизнь. К примеру, есть действительно курьезные инциденты, когда от пуль спасал не бронежилет и даже не каска, а совсем уж обычная вещь.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendymen, один из таких странных случаев произошел в Германии. Пара туристов каталась на велосипедах, как вдруг раздался выстрел. Женщина упала. По счастью, пуля угодила в стальную обмотку бюстгальтера и туристка отделалась лишь испугом. Как и охотник, который вообще-то целился в кабана.

Известны и более интересные события. К примеру, во время одного из сражений Первой мировой войны плотность огня была так высока, что две пули просто столкнулись в воздухе.

Иначе, как чудом такие события назвать не получится. Всем участникам действительно серьезно повезло - порой и кевларого бронежилета бывает недостаточно. Day.Az представляет читателям видеоролик, повествующий и о дргуих интересных случаях спасения от пули благодаря самым обычным вещам.

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Обычные вещи, которые спасли от пуль

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