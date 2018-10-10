Чем опасен искусственный разум

Не так давно американский предприниматель Илон Маск и физик Стивен Хокинг в открытом письме призвали разработчиков искусственного интеллекта (AI) не создавать то, что нельзя контролировать. Они считают, что угроза, исходящая от AI, может быть намного опаснее ядерного оружия. Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Соперник

В марте 2016 года Компьютер AlphaGo, разработанный компанией DeepMind, в пяти партиях древнекитайской настольной игры го взял верх над корейцем Ли Седолем - одним из сильнейших в этой дисциплине. Это серьезный шаг вперед по сравнению с победой компьютера Deep Blue над Гарри Каспаровым в 1997 году, ведь если шахматы имеют 35 вариантов ходов, то в го их около 250.

Компьютер проиграл лишь в 4-й партии, когда Седоль совершил нестандартный ход, вероятность которого AlphaGo оценивал как 1 к 10 000, однако в 5-й партии эта ошибка была учтена. Президент Американской ассоциации го Эндрю Окан был немного раздосадован, так как считал, что в этой игре преимущества над человеком машина достигнет не ранее чем через несколько десятилетий.

Пугающая скорость

Ученые уже сегодня поставлены перед фактом: AI способен к самообучению почти в той же степени, что и человек. Работа искусственного мозга, как и человеческого, основывается на множестве нейронных связей, которые нарабатываются в результате накопленного машиной опыта. Учитывая, что производительность AI намного выше, чем у человеческого мозга, процесс обучения робота будет идти гораздо быстрее.

Так, в 2014 году суперкомпьютер смог решить одну из математических задач Эрдёша, решение которой настолько сложное, что человек не в состоянии его проверить - один файл с уравнением занимает 13 гигабайт. Очевидно, что в плане интеллектуальной работы AI уже опередил человека, а после 2030 года, по мнению специалистов, искусственный разум будет превосходить нас по общему уровню сознания.

Как его понять?

Американский блогер Тим Урбан, занимающийся проблемой искусственного интеллекта, заметил, что по мере того, как AI будет становиться умнее человека, у нас будет все меньше шансов его понять. Объясняя сказанное, он приводит пример. Шимпанзе может осмыслить, что такое человек и что такое небоскреб, но примат никогда не сможет понять, что небоскреб был построен людьми.

Точно также мы никогда не сможем понять возможности AI, даже если машина попытается объяснить нам это - не говоря уже о том, чтобы попробовать сделать это самим. Компьютер мог бы годами пытаться научить нас простейшим представлениям о том, что он знает, и это было бы безнадежно, - резюмирует Урбан.

Вы уволены!

В обозримом будущем нас ждет массовая безработица, уверены футурологи. Причем даже тех, кто считает себя незаменимым. Это касается не только физической или интеллектуальной работы, но и творческой деятельности. Машины уже создают музыку и пишут статьи. Профессор Моше Варди из американского Университета Райса считает, что большинство рабочих мест будет занято роботами в течение 30 лет.

Часть ученых полагает, что в этом нет ничего плохого, так как технологическая безработица откроет дверь в будущее, где люди будут трудиться не по необходимости, а для удовольствия. Собственно правительствами некоторых стран Запада уже сегодня предпринимаются шаги в этом направлении, в частности, проводятся эксперименты по введению всеобщего базового дохода.

На самообеспечении

Учитывая скорость развития AI в скором времени умные машины смогут вообще обходиться без человека. К примеру, команда робототехников из французского университета Пьера и Марии Кюри создала высокотехнологичную машину-паука, которая может самостоятельно менять способ передвижения в случае поломки или утраты одной из конечностей. На осознание поломки и тестирование новых способов движения уходит примерно 20 минут.

Уже в самое ближайшее время роботы научатся самостоятельно производить замену сломанных или изношенных деталей. Перспективы таких машин, по мнению ученых, поистине безграничны. Они могут быть использованы в местах природных или техногенных катастроф, а также для исследования океанских глубин и отдаленного космоса.

Почти как человек

В начале 2017 года компания Boston Dynamics продемонстрировала нового человекоподобного робота PETMAN, на котором проводят испытания армейской спецодежды. PETMAN имитирует человеческую физиологию, двигаясь и сохраняя равновесие так же, как бы это делал человек. Более того, машина умеет регулировать температуру и влажность "тела", приближая условия испытания к естественным.

Робот Atlas - еще одна разработка Boston Dynamics - способен решать более сложные задачи: открывать двери, перемещаться по сложно пересеченной местности и даже преодолевать вертикальные препятствия. Машина намного сильнее человека и может переносить грузы свыше 100 килограмм. Недаром разработчики говорят, что новые роботы вселяют в них ужас.

Два пути

По мнению ученых, при интенсивном развитии AI у человечества есть два варианта будущего: к концу XXIвека мы можем, или исчезнуть с лица земли, или стать бессмертными. Пессимисты обеспокоены тем, что малейшая ошибка на этом пути приведет к быстрому концу человеческой расы. К примеру, AI, запрограммированный на решение проблем, связанных с изменениями климата, определит, что главным препятствием в его работе являются люди и задействует весь арсенал роботизированных средств, чтобы устранить эту угрозу.

Защититься или спрятаться от AI будет фактически невозможно. Так, один из мощнейших на данный момент суперкомпьютеров Наутилус смог предвидеть, где будет скрываться Бен Ладен, а также предугадать начало "арабской весны".

Оптимисты уверены, что сверхинтеллект сможет решить все наши насущные бытовые проблемы. AI обеспечит не только комфорт и безопасность нашей жизни, но и будет гораздо интенсивнее, чем человек развивать области фундаментальной и прикладной науки. И первое, чего от него ждут - разработку препаратов, позволяющих сделать человеческий организм бессмертным.

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