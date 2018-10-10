Ученые: нервные клетки все-таки восстанавливаются

Изучение нейрогенеза (образования новых нервных клеток - нейронов) - относительно новое направление исследований. За последние годы ученые доказали, что новые нейроны на протяжении всей жизни образуются в мозге многих млекопитающих, однако по вопросу о нейрогенезе у человека консенсуса в научном сообществе до сих пор нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, новые методы визуализации (такие, как конфокальная микроскопия), позволили доказать, что по крайней мере до полового созревания новые нейроны образуются в человеческом гиппокампе - области мозга, участвующей в формировании эмоций и памяти. Но данные о нейрогенезе у взрослых противоречивы; совсем недавно было опубликовано исследование, в котором говорилось, что образования новых клеток во взрослом мозге не происходит, но в новой работе, опубликованной в Cell Stem Cell, утверждается обратное. Новые данные могут помочь в разработке лекарств от нейродегенеративных заболеваний, таких, как болезнь Альцгеймера, полагают ученые.

Маура Болдрини (Maura Boldrini), нейробиолог из Колумбийского университета, и ее коллеги взяли образцы ткани из гиппокампа здоровых при жизни 28 человек, умерших не более чем за несколько часов до того. Возраст этих людей на момент смерти составлял от 14 до 79 лет. Ученые установили, с какой скоростью в организме покойных при жизни образовывались новые клетки крови и нейроны зубчатой фасции гиппокампа - части мозга, где происходит нейрогенез.

"Согласно данным исследований, проведенных на мышах, в зубчатой фасции есть плюрипотентные "материнские" стволовые клетки, количество которых, по некоторым данным, ограничено. Рзвитие "дочерних" клеток, образовавшихся в результате деления "материнских", может пойти по пути образования нейронов", - поясняет Болдрини.

Болдрини и ее коллеги установили, что количество "материнских" клеток с возрастом уменьшается, а "дочерних" - нет. Ученые обнаружили в зубчатой фасции тысячи молодых, не до конца оформившихся нейронов во всех пробах, вне зависимости от возраста людей, у которых брали образцы. Однако чем старше человек, тем меньше в зубчатой фасции клеток, вырабатывающих вещества, которые связаны со способностью мозга к перестройке существующих нейронных связей и образованию новых (нейропластичности). "Новые нейроны, появляющиеся во взрослом возрасте, возможно, образуют меньше связей друг с другом и другими нейронами, или реже мигрируют в другие отделы мозга", - заключают ученые.

Потеря нейропластичности может объяснить эмоциональную уязвимость, появляющуюся у некоторых людей в зрелом возрасте, но новые клетки мозга, в том числе нейроны, все-таки способны противостоять ухудшению когнитивных навыков, считают авторы новой работы. Теперь ученые планируют выяснить, с какой скоростью молодые нейроны образуются у людей, страдающих от болезни Альцгеймера и эмоциональных проблем.

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