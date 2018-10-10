Самые странные планеты во Вселенной - ВИДЕО

Благодаря телескопу "Кеплер" стало возможным открытие новых планет, расположенных за пределам и Солнечной системы. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых странных обнаруженных планетах во Вселенной.

Водяная планета

На планете GJ1214b невероятное количество воды. Ученые предполагают, что глубина океанов, расположенных на этой планете может достигать 1600 км. Для сравнения: глубина Марианской впадины, самой глубокой на Земле, составляет 11 км. От Солнечной системы эта планета удалена на 42 световых года.

Темная планета

Самая темная планета TrES-2b отражает не более 1% падающего на нее света. Атмосфера состоит в основном из паров натрия, калия и оксида титана. Эти вещества поглощают свет, однако такой темной планета стала вовсе не поэтому. Точного ответа у ученых пока нет и, вероятно, пока не будет. От Солнечной системы до этой планеты 750 световых лет.

Планета со стеклянными дождями

Эта планета с незатейливым названием HD 189733b расположена на расстоянии в 63 световых года от Солнечной системы. В ее атмосфере очень много диоксида кремния, а ветер дует со скоростью 8700 км/час. Осадки, выпадающие в виде жидкого стекла, падают косыми струями, а затем куски застывшего стекла разносит ветер.

Подробнее об этих и других странных планетах - в видеоролике, представленном Day.Az.

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