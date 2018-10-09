Живая озвучка серии мультфильма "Том и Джерри" - ВИДЕО

Выпускники Пражской консерватории озвучили один из самых известных эпизодов мультсериала "Том и Джерри" в реальном времени. Осторожно, ностальгия, передает Day.Az.

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