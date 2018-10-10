Точный гороскоп на среду

Сегодня по гороскопу удивительный день, когда эмоции буквально зашкаливают, и страсть может вспыхнуть в любой момент. Возможны новые романтические знакомства. Впрочем, сегодня и от любви до ненависти недалеко, так что будьте осторожны, играя чувствами и нервами других - сегодня это особенно опасно. По причине эмоциональности день плох для любых переговоров и вообще для бизнеса и ведения дел, где избыток чувств, мягко говоря, неуместен. В денежных делах возможны крайности и непродуманные решения, поэтому воздержитесь от шопинга и вообще - будьте осторожнее с деньгами.

Овен

Сегодня окружающие (в том числе близкие) будут то и дело испытывать терпение Овна. А ведь оно у него не беспредельно! Неудивительно, что в какой-то момент чаша переполнится, и Овен способен взорваться! Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют Овну сегодня выпускать пар постепенно, не дожидаясь, пока он начнет распирать изнутри. Лучше весь день потихоньку ворчать и сыпать придирками, чем до последнего держать гнев в себе, а потом закатить грандиозный скандал!

Телец

В течение дня Тельца может ожидать немало сюрпризов! Не исключено, что благодаря этому на какие-то вещи он сможет посмотреть под совершенно новым углом. Возможно, в делах, которыми он занимается, всплывут новые факты или же кто-то из окружающих сегодня проявит себя с совершенно неожиданной стороны. Безусловно, все это будет отвлекать Тельца от дел, зато подарит свежие впечатления.

Близнецы

Сегодня Близнецы рискуют зарубить на корню какую-то ценную идею. В этом повинна их торопливость в принятии решений и нежелание вдаваться в детали. Чтобы избежать запоздалых сожалений, сегодня им следует быть открытыми для любых новых мыслей, проектов и идей. В конце концов, отказаться от них Близнецы всегда успеют, так почему бы не дать им хотя бы призрачный шанс?

Рак

День позволит Раку в полной мере раскрыть свои организаторские таланты - даже если до этого они спали у него мертвым сном. Поставить перед окружающими задачу, распределить обязанности, подогреть энтузиазм - все это сегодня будет Раку по плечу. Впрочем, даже если у Рака не будет возможности руководить другими, сегодня ему удастся отлично организовать как минимум себя самого. А это уже, согласитесь, немало.

Лев

Звезды гороскопа советуют Льву держаться как можно дальше от сплетен и интриг, чтобы не оказаться в них втянутым. Какие бы бури ни бушевали вокруг Льва, ему следует оставаться в стороне, занимаясь лишь собственными делами и сохраняя нейтралитет. Окружающие в конце концов сумеют разобраться и без него, а вот если Лев сегодня не выдержит и займет чью-либо сторону, то впоследствии пожалеет: это может пагубно отразиться на его репутации.

Дева

Чтобы получить желаемый результат, Деве придется действовать исключительно обходными путями! Попытка поговорить напрямую с окружающими вряд ли к чему-то приведет. А вот такие партизанские методы, как слухи и намеки, окажутся весьма эффективными! Так что если Дева сегодня хочет продвинуть свою идею, лучшее, что она может сделать, - это исподволь вложить ее в голову нужного человека, а уж потом убедить его, что тот до всего додумался сам.

Весы

Весам следует приготовиться к тому, что в течение дня им поступит неожиданное, но весьма заманчивое предложение. Оно может касаться их доходов, работы или даже личной жизни, однако Весам, прежде чем соглашаться, необходимо тщательно взвесить все "против" и "за". Только вникнув в детали и просчитав свою выгоду с калькулятором в руках, Весы смогут принять верное решение.

Скорпион

Сегодня - день, когда Скорпион будет ощущать себя настоящим суперменом! Звезды гороскопа наделяют его энергией, неутомимостью и азартом, благодаря которым ему по плечу свернуть любые горы! Особенно хорошо, если в запасе у Скорпиона есть пара-тройка нерешенных задач: сегодня у него есть шанс блестяще осуществить даже самые безнадежные задумки и планы. Впрочем, сворачивая горы, постарайтесь все-таки не переусердствовать! Как говорится, все хорошо, что в меру.

Стрелец

Стрелец способен удивить окружающих неожиданным подходом к какому-то вопросу. Возможно даже, ему удастся предложить изящное решение проблемы, над которой безуспешно билось много людей! День склоняет Стрельца к нестандартному образу мыслей, и это поможет ему на многие задачи посмотреть под новым углом. Особенно хорошо это будет заметно у творческих Стрельцов, которые сегодня испытают прилив вдохновения.

Козерог

Козерог будет настроен крайне независимо! Любые попытки дать ему совет или тем более пытаться им управлять он воспримет как личное оскорбление. С одной стороны, такая позиция грозит обернуться для него конфликтами с окружающими. С другой же, самостоятельный Козерог сегодня не приемлет никаких рамок и границ, и это может позитивно сказаться на его делах. Там, где другие десять раз зайдут в тупик, Козерог предложит свежее, неординарное решение.

Водолей

Какие-то события в течение дня способны сильно расстроить Водолея и даже выбить его из колеи. Не стоит отчаиваться! Это нормально, в делах получается не все и не всегда. Да и на поддержку окружающих тоже постоянно рассчитывать не стоит. Водолею сегоднянеобходимо помнить, что единственный человек, перед которым он отчитывается и на которого может полностью положиться - это он сам. И тогда разочарований в сегодняшнем дне будет значительно меньше.

Рыбы

Рыбы с самого утра могут ощущать в себе лидерские задатки! И дело не только в том, что им вдруг захочется покомандовать другими - главное, что и окружающие сегодня будут прислушиваться к их словам. Высказывания Рыб будут обладать убедительностью, благодаря чему они смогут без труда привлечь к себе внимание, заинтересовать, убедить в своей правоте. Именно этим, то есть продвижением своих проектов и идей, Рыбам и стоит сегодня заняться - тратить день на бытовые дела было бы непростительной роскошью.

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