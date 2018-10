Новая технология позволяет обнаружить рак легких на самой ранней стадии

Одной из самых опасных форм рака является немелкоклеточный рак легких, который зачастую приводит к смертельному исходу из-за того, что средства для диагностики заболевания на ранней стадии зачастую мало эффективны. Однако, как передают журналисты из издания EurekAlert, группе исследователей из США удалось разработать метод выявления этой формы рака при помощи нового метода, основанного на анализе экзосом, выделяемых из крови и слюны, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Диагностика производится благодаря технологии EFIRM (electric field-induced release and measurement) - это способ, основанный на экстрагировании экзосом (микроскопических внеклеточных пузырьков, содержащих различные структуры) из биологических жидкостей и анализ их РНК и белков. Такой подход является высокочувствительным и крайне эффективным для обнаружения мутаций рецепторов факторов роста, связанных с развитием немелкоклеточного рака легких. По словам доктора медицинских наук и одного из авторов работы Чарльза Строма, работающего в UCLA (University of California in Los Angeles),

"Революционная технология EFIRM является прямым развитием неинвазивной жидкостной биопсии. Потенциал у нее просто огромен. Можно будет спасти десятки тысяч жизней по всему миру, выявляя рак легких на ранних стадиях. Технология EFIRM также может быть использована для мониторинга лечения и выявления рецидивов у пациентов с уже диагностированным раком легких."

Для определения наличия заболевания ученые пытаются выявить наличие двух мутаций - p.L858r и Exon 19del. Они легко определяются в крови пациентов с поздней стадией онкологического процесса, а значит должны присутствовать и на начальных этапах. EFIRM позволяет это сделать. В ходе исследования ученые собрали образцы плазмы у 248 пациентов с патологическим процессом в легких. Из них у 44 был диагностирован процесс 1 или 2 стадии (23 с доброкачественными легочными узлами, подтвержденными биопсией, и 21 с раком неустановленной этиологии). У остальных участников эксперимента рак выявлен не был, но самое интересное заключается в другом: из тех людей, у кого был выявлен именно немелкоклеточный рак (а таких оказалось 12 человек из 21), в 90% случаев (у 11 добровольцев) EFIRM смог обнаружить мутацию p.L858r и Exon 19del, указав на развитие ракового заболевания.

"Мы удовлетворены работой платформы EFIRM и тем, что она может выявить рак у пациентов, чьи опухоли были еще достаточно малы для того, чтобы оказать им квалифицированную хирургическую помощь. Сейчас мы ведем работу по увеличению количества анализируемых мутаций и автоматизации процесса для повышения чувствительности и облегчения скрининга."

