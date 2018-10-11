В головном мозге обнаружили зону, ответственную за «спящий режим»

Еще два десятка лет назад группа исследователей из медицинского центра Beth Israel Deaconess, расположенного в Бостоне и являющегося учебной больницей Гарвардской медицинской школы, обнаружила в головном мозге скопление нервных клеток, которые, по предположениям ученых, могли быть своего рода "выключателями", переводящими мозг в режим сна. И только недавно эта гипотеза нашла свое подтверждение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, группа ученых доказала, что именно клетки, расположенные в гипоталамусе, в его вентролатеральныом преоптическом ядре (VLPO), на самом деле необходимы для нормального сна.

"Наша работа - это лишь первый тест того, что происходит, когда у вас активируются нейроны VLPO. Полученные результаты подтверждают наше первоначальное предположение о том, что клетки гипоталамуса необходимы для нормального сна." - заявил ведущий автор исследования, доктор медицинских наук, Клиффорд Сапер.

В ходе исследования команда специалистов проводила тесты на лабораторных мышах, у которых клетки VLPO активировались при помощи разных способов. В первом случае активация зоны происходила при помощи лазерного луча, как-бы "освещая" их (этот процесс называется оптогенетикой). В другом эксперименте команда использовала специальное химическое вещество для выборочной активации нейронов VLPO. И в том, и в другом случае активация клеток VLPO приводила ко сну.

"Мы обнаружили, что когда клетки VLPO стимулируются от одного до четырех раз в секунду, они срабатывают каждый раз и у животных наступает сон. Однако если вы стимулируете их быстрее, они со временем утрачивают эту функцию и перестают работать. В конечном итоге у подопытных животных развивается бессонница. Это может стать ключом к более глубокому пониманию этого процесса и разработке новых методов терапии."

Помимо этого, команда доктора Сапера также обнаружила, что активация клеток VLPO ко всему прочему вызывает снижение температуры тела. Давно известно, что во сне температура тела падает. Но сейчас выяснилось, какая конкретно зона головного мозга за это отвечает.

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