Когда пытаешься объяснить десяткам школьников некоторые моменты истории и науки, порой бывает легче придумать что-то более запоминающееся.

Однако преподнесение истории в упрощённом варианте ещё никому не приносило пользы.

Точно так же и в других предметах. Нет, яблоко не падало на голову Ньютону. И да, Плутон так и остаётся планетой, просто это особый вид планет.

Как и во многих мифах, в этих историях часто существует зерно истины, просто всё это не совсем так, как вам рассказывали. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет не совсем правдивые "факты", известные нам с детства.

МИФ: Люди используют лишь 10% своего мозга

Возможно, вы слышали этот миф в школе, или вас заинтриговала эта идея после просмотра фильма "Люси" со Скарлетт Йоханссон и Морганом Фрименом. В трейлере к фильму персонаж Фримена говорит перед аудиторией студентов: "По приблизительным оценкам большинство людей используют лишь 10% возможностей своего мозга. Представьте, если бы мы могли использовать все 100%. Начнут происходить интересные вещи".

Происхождение этого мифа непонятно, но идея о том, что люди не используют примерно 90% возможностей своего мозга, ошибочна. Учёные неоднократно высказывались на тему этого утверждения, которое увековечили в таких фильмах как "Люси" и "Области тьмы".

Все нейроны нашего мозга могут не быть задействованы одновременно, но это не означает, что какие-то участки мозга абсолютно не активны.

"Получается, что фактически мы используем все участки мозга, и они активны почти постоянно", - говорит Берри Гордон, невролог Медицинской школы Джона Хопкинса.

МИФ: Летучие мыши слепы

Вы, вероятно, слышали выражение "слеп, как летучая мышь". Вопреки этому распространённому мнению, летучие мыши не слепы, их зрение получше, чем у многих из нас.

По словам Роба Майеса, исполнительного директора Организации по защите летучих мышей, большие летучие мыши видят в три раза лучше человека.

В дополнение к обычному зрению, ночью летучие мыши полагаются ещё и на технику, называемую эхолокацией. В условиях плохой освещённости они могут найти источник звука на основе производимых им эхо-сигналов. Особенно это помогает в поиске добычи и других источников питания.

Так что в следующий раз, услышав в свой адрес "слеп, как летучая мышь", можете принять это за комплемент.

МИФ: Закидывание головы назад поможет остановить носовое кровотечение

В детстве вам, скорее всего, предлагали закинуть голову назад, чтобы из носа перестала идти кровь, но доктора не считают это правильным решением. Вместо этого в случае носового кровотечения надо наклонить голову вперёд и зажать переносицу, чтобы прекратить вытекание крови из носа.

Закидывание головы назад на самом деле не останавливает носовое кровотечение и может причинить вред. Таким образом кровь может попасть в горло, а дальше и в желудок, что может привести к различным неприятным последствиям.

МИФ: Проглоченная жевательная резинка останется внутри вас на 7 лет

Правда в том, что какое-то время жвачка будет оставаться в вашем организме, но никак не семь лет. В отличие от большинства продуктов, жвачка не может быть переварена с помощью ферментов и кислот организма. Жевательная резинка проходит через ваш организм целиком, не растворяясь и не разделяясь на части, а затем выводится из него.

Несмотря на то, что случайно или специально проглоченная жевательная резинка никак не может остаться в вашем организме надолго, всё же лучше её не глотать. У детей бывали редкие случаи проблем с проглоченной жвачкой.

МИФ: Верблюды запасают воду в горбах

Возможно, вы считали, что горбы у верблюда созданы для хранения воды, но это мнение ошибочно. У некоторых верблюдов есть только один горб, у других - два, но независимо от их количества, служат они одной и той же цели - накапливать жир.

Накопленный жир является заменой пищи, когда верблюды проходят большие расстояния в условиях ограниченных ресурсов питания. Жир в горбах может заменять верблюду пищу в течение примерно трёх недель.

На самом деле обходиться без воды на протяжении недели верблюду позволяют его красные кровяные тельца, эритроциты. В отличие от кровяных клеток других животных, клетки верблюда имеют овальную форму, они более гибкие и позволяют сохранять большее количество воды.

МИФ: Надо выпивать 9 стаканов воды ежедневно

Происхождение этого мифа не очень понятно, но, если вы услышали его от врача, члена семьи или учителя, вы, вероятно, решили, что это правда.

На самом деле нет необходимости выпивать девять стаканов воды ежедневно. Ваш организм получит необходимое количество влаги из других жидкостей и пищи. Лучше пить нормальное количество воды и умеренно баловать себя другими, менее здоровыми, напитками (например, сладкими).

Самое важно - помнить, что вашему организму необходимо поддерживать баланс, поскольку жидкость постоянно приходит и уходит. Необходимое количество влаги зависит от конкретного человека, потому что существуют такие факторы как возраст, состояние здоровья и уровень активности, их тоже надо учитывать.

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