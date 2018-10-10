Ученые: К 2300 году уровень океана поднимется на 16 метров

Как полагают ученые, вызванное глобальным потеплением таяние ледников приведет к росту уровня Мирового океана на почти на полтора метра уже к концу этого века. Если этот процесс не остановить, то дальше будет еще веселее.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, уровень океана потихоньку подрастает все время, в течение которого за ним ведется точное наблюдение - с конца XX века. С начала XXI века процесс ускорился - океан за 18 лет стал глубже примерно на 6 сантиметров. Это немного, но жители коралловых атоллов Тихого океана уже забеспокоились - их земля поднимается над водой очень невысоко и дальнейший рост уровня поставит под угрозу существование нескольких стран Микронезии и Полинезии, вместе с населяющими их народами.

По принятым на сегодня умеренным оценкам, рост уровня океана к концу этого века будет лежать в диапазоне 0.4−0.8 метра к концу века, 0.9−1.8 - к 2150 году и 2−4.5 метра - к 2300 году.

Теперь ученые из Ратгерского университета утверждают, что процесс может пройти значительно быстрее.

Не говоря уже о рисках для прибрежных экосистем, такой значительный подъем уровня океана угрожает примерно одиннадцати процентам сегодняшнего населения Земли. Дело уже не обойдется одними атоллами - серьезные изменения ждут карты Европы, Азии и обеих Америк.

Статья с прогнозами ученых опубликована в Annual Review of Environment and Resources.

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