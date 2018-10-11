Уникальные свойства урана изменят мир: неожиданное открытие

Исследователи, работающие в Манчестерском университете в США, обнаружили, что с помощью урана можно совершать реакции, которые могут оказаться решением сегодняшних проблем в области энергетики и утилизации отходов, а также, как ни странно, помочь в разработке лекарств нового поколения. Команда, возглавляемая профессором Стивом Лидлом, главой Inorganic Chemistry в Манчестере, подробно рассказала о своем прорывном открытии в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Интересные свойства урана

Само открытие стало случайным и появилось в рамках исследовательской программы, которая продолжается уже более 10 лет. Ранее ученые полагали, что на подобные реакции способны лишь переходные металлы. "Уникальность урана заключается в том, что в периодической таблице он находится на своеобразном "перепутье" и иногда ведет себя как лантаниды (14 ряд), а иногда как переходные металлы", поясняет Лидл.

С точки зрения промышленной химии это большая удача: удивительно, но у человечества урана больше, чем многих переходных металлов - их содержание в породе невысоко, а технология добычи весьма непроста. Лидл отмечает, что буквально сотни тонн обедненного урана в настоящее время лежат без дела в складах по всему миру - ведь этот металл является побочным продуктом при производстве обогащенного урана. Ученый считает, что добро не должно пропадать без дела и что из него можно извлечь изрядную пользу.

Уран в промышленности

На протяжении десятилетий человечество использует уран в ядерной энергетике и в качестве начинки для ядерного оружия. Обилие обедненного урана со временем превратилось в проблему, поскольку меры по утилизации отходов и изоляции опасных радиоактивных материалов не всегда бывают достаточно эффективными. Команда Лидла заявляет, что скоро этой проблеме придет конец, поскольку открытие исследователей должно нивелировать количество ядерных отходов до приемлемого минимума.

"Мы уверены, что понимание принципов правильно использования радиоактивных металлов позволит нам придумать и другие эффективные способы по утилизации ядерных отходов, так что в конечном итоге они перестанут представлять угрозу", поясняет Стив в интервью порталу Futurism.

В официальном пресс-релизе Университета Манчестера Лиддл объяснил, что их открытие может привести к разработке новых лекарств и пластмасс, которые будут биоразлагаемы - это также поможет избавить Землю от мусора. В настоящее время именно пластмасса является одним из самых серьезных элементов загрязнения окружающей среды, поскольку очень медленно разлагается в естественных условиях. Общее количество пластмассы, используемой в мировой промышленности, эксперты оценивают в 297,5 миллионов тонн.

Уран и материалы будущего

Ученые отмечают, что помимо прочего уран также обладает интересными магнитными свойствами и сможет стать потенциальным компонентом для "материалов будущего". В том случае, если уран и в самом деле можно будет использовать как источник "мирной" и безопасной энергии, это позволит сделать промышленные производственные циклы менее расточительными и энергоемкими.

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