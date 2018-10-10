На фотографии 1943 года пользователи Сети обнаружили "путешественника во времени" - ВИДЕО

Весь мир сейчас ломает голову над новой фотографией "путешественника во времени". Снимок 1943 года шокировал миллионы пользователей Сети, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На таинственном изображении разглядели человека со смартфоном в руках. Главный вопрос: как персонаж с современным устройством смог попасть в прошлое.

Фотографию случайно обнаружил художник из Великобритании. Несмотря на многочисленные комментарии, которые утверждают, что персонаж на пляже читает текстовые сообщения на смартфоне, автор убежден, что мужчина просто сворачивает папиросу.

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