В Таиланде сняли на видео одноногого монстра из легенд - ВИДЕО

Видео, на котором предположительно заснят одноногий монстр из тайских легенд и мифов, стало вирусным и набрало в фейсбуке уже свыше 3,5 миллиона просмотров.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, видео снял водитель, который заметил нечто светлое в траве на обочине дороги. Когда мужчина замедлил скорость и начал снимать это небольшое по размерам существо на свой смартфон, оно сначала странно изогнулось, а потом стало удаляться такими прыжками, словно у него была лишь одна нога.

Видео очень короткое, всего 10 секунд, но судя по многочисленным комментариям и словам самого водителя, он возможно заснял мифическое существо под названием "Фи Конг Кои" (Phi kong koi). Это существо размером с ребенка и обитает оно в джунглях.

Его описывают по-разному, но чаще всего упоминают всего одну ногу, передвижение прыжками и громкие крики "Конг кои! Конг кои!", в честь которых его и назвали. Иногда упоминается, что у него рот в виде трубки, через которую ему удобно сосать человеческую кровь. Фи Конг Кои очень любит нападать на одиноких путников, когда они останавливаются на ночлег в лесах, присасываться к их пальцам своим ртом-трубкой и сосать свежую кровь. Поэтому для защиты всем путешественникам рекомендуют подтягивать ноги, крепко сжать их или перекрещивать.

Также спастись от Фи Конг Кои можно, если забраться на дерево, из-за одной ноги этот вампир не умеет лазать. Чаще всего это существо женского пола и у него длинные черные волосы, что, как и прыжки, также вписывается в образ существа, снятого на видео.

Скептики уверены, что на видео либо сознательный подлог и там заснята кукла, либо водитель заснял прыгающую белку. Также существует версия, что под именем Фи Конг Кои скрывается очень небольшая группа человекоподобных существ, которые ведут примитивный образ жизни и скрываются от всех в густых тайских джунглях. Якобы когда-то они нападали на людей и убивали их, чтобы съесть. Потом, с развитием цивилизации, они все глубже уходили в леса и сейчас их можно встретить лишь изредка.

В пользу этой версии говорит случай, когда в 2016 году в пещере Таиланда нашли необычный след, похожий на след примата. След не подходил ни к одному из обитающих тут крупных животных и в том числе он не похож на следы местных обезьян.

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