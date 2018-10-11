На Луну отправят капсулу времени с информацией, зашифрованной в ДНК

Уже неоднократно человечество отправляло данные о своей цивилизации в космос. Стоить вспомнить хотя бы знаменитый позолоченный диск, закрепленный на корпусе "Вояджера", содержащий серию звуковых- и видеосообщений или пластинки с космических аппаратов "Пионер". И вот совсем скоро состоится еще запуск еще одного подобного проекта: группа исследователей из фонда AMF совместно с компаниями Microsoft и Twist Bioscience создадут архив для сохранения информационного наследия человечества, закодируют его в ДНК и отправят на Луну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News, миссия должна состояться уже в 2020 году. В капсулу планируется поместить тексты лучших книг, написанных людьми, статьи из Википедии на самые разные темы, а также около 10000 цифровых фотографий. Последнее особенно интересно, ведь любой желающий может предоставить свое фото для этого проекта, просто разместив его в любой из социальных сетей с хэштегом #MemoriesInDNA. Помимо этого в капсулу также будет помещена и инструкция для дешифровки данных.

Сам же проект получил название "Ковчег" и, как сообщается, вся информация будет записана на никелевые пластины и закодирована в цепочках ДНК. Записью данных займется калифорнийская компания Twist Bioscience. Сами же авторы проекта из фонда AMF (Arch Mission Foundation) поясняют, в чем смысл их затеи: "Лунная капсула - это лишь начало. Мы вдохновляемся произведениями Айзека Азимова, который описывал особую "Галактическую библиотеку" - хранилище данных, рассредоточенное по самым разным уголкам космоса. Мы хотим сделать нечто похожее. Для начала мы хотим отправить капсулы на Луну и Марс, а потом и разослать их по всей Солнечной системе, чтобы в конечном итоге превратить весь Млечный Путь в одну большую библиотеку с возможностью сохранить информацию о нас для будущих поколений или других цивилизаций."

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