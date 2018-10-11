В США загадочный паралич за несколько лет поразил сотни маленьких детей - ФОТО

В штате Миннесота сразу шестеро детей в возрасте до десяти лет заболели пока совершенно неизученной болезнью, напоминающей полиомиелит.

Как передает Day.Az со ссылкой на paranormal-news.ru, болезнь начинается как легкая простуда, а заканчивается вялостью конечностей и в некоторых случаях полным параличом ног или рук. 20 сентября 2018 года в Миннесоте было объявлено о вспышке заболевания. Отдел здравоохранения также выпустил особое предупреждение. Врачи поставили заболевшим диагноз острый вялый миелит (AFM - acute flaccid myelitis).

Это крайне редкая и новая болезнь, которой болеют в основном в США. Она поражает лишь маленьких детей. 7-летний Квинтон Хилл оказался среди тех шестерых детей из Миннесоты, которые слегли с параличом. У него полностью отказала одна рука. Болезнь до сих пор загадочна и ее причины неизвестны.

Первая массовая вспышка была зафиксирована в 2014 году в Колорадо и Калифорнии и тогда заболело 120 детей. С тех пор количество больных с каждым годом то увеличивается, то спадает, то есть вспышки идут волнами и затрагивают отдельные города или штаты. За 2017 год было 33 случая, а за 2018 год до вспышки в Миннесоте было зарегистрировано 38 заболевших детей.

Самый ранний случай в Миннесоте зафиксирован в июле. 4-летний Орвилл Янг (на фото ниже) слег с простудой, но вскоре не смог двигать обеими ногами и левой рукой. Заболевание поражает нервную систему спинного мозга. Врачи подозревают вирусную природу болезни и этот вирус получил название EV-D68. Он был обнаружен еще в 1962 году в Калифорнии, но до 2014 года считался крайне редким и его жертвами становились всего пара детей в год, причем помимо США были отмечены случаи в Японии, Филиппинах и Нидерландах. С 2014 года вирус, похоже, поражает исключительно американцев.

Сначала заболевший ребенок чувствует слабость как при простуде и у него начинается насморк и кашель. Но потом у него сильно слабеют или полностью отказывают ноги или руки. И это состояние само по себе не излечивается.

Для восстановления подвижности в конечностях нужна очень длительная терапия. Но если мышечная вялость поражает верхнюю часть тела, то ребенок может быстро умереть из-за проблем с дыханием. Когда болезнь затрагивает голову, больной едва может говорить и не может жевать и глотать пищу, так как почти теряет контроль над лицевыми мышцами. На данный момент самое большое количество больных острым вялым миелитом было зафиксировано в 2016 году, тогда заболело 149 детей в штатах Орегон и Вашингтон.

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