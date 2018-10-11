Полезные привычки, которые на самом деле вредят

Не все полезные привычки одинаково полезны. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, от каких привычек стоит отказаться, чтобы не навредить собственному организму.

Чистить зубы после еды

Гигиена полости рта - это прекрасно. Стоматологи рекомендуют чистить зубы утром и вечером, а также пользоваться зубной нитью и ополаскивателем. А вот сразу после еды чистить зубы не стоит, так вы можете повредить зубную эмаль, особенно если только что съели кислый фрукт или овощ.

Долго спать в выходные

Длительный сон в выходные дни не поможет наверстать недосып, накопленный за неделю, а вот суточные ритмы собьет. Лучше наладить режим дня и научиться засыпать и просыпаться в одно и то же время. Идеальным считается сон с 22.30 до 6 утра.

Устраивать разгрузочные дни

Научитесь не переедать, чтобы потом не устраивать собственному организму стресс в виде голодовки, после которой он начнет запасать каждую съеденную калорию и растить бока.

Пить молоко

Молоко - прекрасный источник белка, кальция и множества других полезных веществ, но только для детей. У взрослых не вырабатывается в достаточном количестве лактаза - фермент, отвечающий за расщепление молочного сахара. Молоку лучше предпочесть кисломолочные продукты, в них молочный сахар уже переработан полезными бактериями, а вот белка все еще много.

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