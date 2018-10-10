Чем вредны губки для мытья посуды

Многие считают, что самым грязным местом в наших жилищах является уборная, а в частности унитаз. Однако современные ученые это мнение опровергают. Настоящим рассадником всевозможных болезнетворных бактерий они называют кухонную зону и предметы, находящиеся в ней. Как утверждают специалисты, особенно опасны губки для мытья посуды.

Самое грязное место в квартире

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, американские ученые из Дрексельского университета проверили 100 кухонь, находившихся в разных домах. В результате исследования эксперты обнаружили на поверхностях кухонной утвари и предметах мебели самые разнообразные микроорганизмы, в том числе сальмонеллу и стафилококк. Больше всего болезнетворных бактерий ученые нашли в холодильниках, а именно в отсеках для хранения овощей и фруктов. Если верить изданию "The Daily Mail", то количество бацилл, обитающих в одном холодильнике, в среднем превышает норму в 750 раз.

Раковины и разделочные доски тоже не блещут чистотой. Так журнал "TODAY" сообщает, что одна кухонная раковина зачастую может оказаться грязнее, чем вся ванная комната. В одной сливной трубе порой содержится около 500 тысяч бактерий на квадратный дюйм. Разделочные доски, ножи и терки тоже экзамен завалили. Ученые из университета Джорджии, изучавшие указанные предметы, обнаружили, что бациллы на них распространяются и размножаются практически мгновенно.

Попали в опальный список и губки для мытья посуды. Как пишет "Reader's Digest" на посудной губке в 456 раз больше бактерий, чем под ободком унитаза.

Губка - инкубатор для бактерий

Эксперты из университета Аризоны исследовали губки для мытья посуды и обнаружили, что всего на 6-ти квадратных сантиметрах губки кишат приблизительно 10 миллионов всевозможных бацилл. Причем, по заключениям ученых, в огромном количестве на губках живет кампилобактер - бактерия, которая вызывает острые инфекционные заболевания, характеризующиеся интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта.

А немецкие ученые, которые взялись за аналогичное исследование, получили еще менее обнадеживающие результаты. Объектом их исследования стали губки из поролона, которые наиболее распространены среди домохозяек. На одном кубическом сантиметре такой губки германские специалисты нашли не менее 20-ти миллиардов микроорганизмов, среди них не только сальмонелла и кишечная палочка, но и бактерии, вызывающие менингит и пневмонию.

Конечно, человек не всегда заражается всеми этими инфекциями. Но, как утверждает Эми Эдвардс, инфекционист из университета Кливленда, если у человека снижен иммунитет, например, вследствие химиотерапии, то вероятность заболевания очень высока. Кроме того подвержены заражению также дети и подростки.

Как себя обезопасить?

Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких, некоторые домохозяйки используют различные методы для дезинфекции губок, например, нагревают их в микроволновой печи. По наблюдениям экспертов после нахождения в микроволновой печи с поверхности губок действительно исчезает 99,9% болезнетворных бактерий. Но только с поверхности. По мнению все тех же немецких ученых, бактерии живут и размножаются не столько на поверхности, сколько в порах поролона, а потому такая чистка не является эффективной.

Специалисты из Германии выяснили, что при нагревании (или даже кипячении) внутри губок количество бацилл только увеличивается. Ученые связывают данный факт с тем, что патогенные организмы более живучи, чем безвредные. Поэтому специалисты рекомендуют не заниматься малоэффективной дезинфекцией, а просто чаще менять губки. Так как ученые в основном исследовали губки после их недельного использования, то эксперты советуют доставать новую губку не реже одного раза в 7 дней.

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