Точный гороскоп на четверг

Гороскоп на этот день просто идеален для организации чего бы то ни было - от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей. Все, что связано с общением и любыми мероприятиями, способно сегодня принести вам наибольшую отдачу, будь то финансовая выгода или просто удовольствие от хорошо проведенного времени. День очень хорош для продвижения своих идей, переговоров, поиска компромиссов. Но особую радость сегодня обещает доставить вам общение с любимым человеком - чувства в этот день будут очень глубоки и гармоничны.

Овен

Сегодня Овен будет ощущать себя в роли кукловода, который манипулирует людьми. Пусть даже эти манипуляции будут мягкими, сути это не меняет: Овен способен направлять действия окружающих в нужное ему русло. Для этого он может задействовать связи, намеки, обещания, слухи. Впрочем, если все это не сработает, Овен сегодня все равно добьется своего, но уже более простыми путями: проявив настойчивость и умение убеждать.

Телец

Сегодня- редкий день, когда в споре Тельца с окружающими действительно может родиться истина. Но лучше все-таки не спорить, а обсуждать, причем все что угодно: идеи, планы, перспективы. Сегодня ничто не сможет дать Тельцу такой заряд бодрости, свежих идей и желания действовать, как хороший мозговой штурм! Вместе с единомышленниками (близкими, друзьями, коллегами) Телец может смело браться за решение любой задачи - выработанная сегодня стратегия окажется очень успешной!

Близнецы

От Близнецов потребуется проявить терпение и понимание по отношению к человеку, которому необходима помощь Близнецов, их поддержка или совет. Потратив на это свое время, Близнецы не пожалеют, наоборот, сегодня им по душе ощутить себя в роли наставника. Ведь и они когда-то знали и умели не все, так почему же теперь не помочь тому, кто нуждается в их руководстве и жизненном опыте?

Рак

Раку будет трудно удержаться от соблазна покомандовать кем-то из близких или даже свалить на них часть своих прямых обязанностей. Ничего не поделаешь - закон коллектива! Нельзя все время быть белым и пушистым, иногда приходится показать острые коготки! Впрочем, сегодня это может выйти само собой - ситуация сложится так, что Рак встанет перед выбором: либо не справиться с полным объемом задач, либо бесцеремонно "припрячь" к ним еще кого-то.

Лев

Льва порадует атмосфера вокруг. Ощущение теплоты и взаимовыручки способно породить у него чувство, что он и люди, которые его окружают - одна большая семья! Такой благодушный настрой неизбежно отразится на поведении Льва: он будет более душевным и открытым в общении, чем обычно. Противиться обаянию его искренности окружающим будет почти невозможно: сегодня Лев, если захочет, способен даже своих заядлых противников превратить в лучших друзей!

Дева

Сегодня внезапно проснувшаяся общительность Девы способна обернуться приятными дивидендами. Возможно, ей удастся блеснуть знаниями перед окружающими или же завязать многообещающее знакомство. Другими словами, Деве сегодня не стоит сдерживать свой поток красноречия. Конечно, желание всласть поболтать приветствуется далеко не всегда, однако сегодня - приятное исключение из этого скучного правила.

Весы

В течение дня у Весов могут произойти интересные встречи и знакомства, которые окажут влияние на их дальнейшую жизнь. Впрочем, каким именно окажется это влияние - позитивным или не очень - будет зависеть уже от них самих. Поэтому звезды гороскопа советуют им на всякий случай обрушивать на каждого собеседника весь запас своего природного обаяния. Благо чего-чего, а обаяния у Весов сегодня будет в избытке.

Скорпион

Ситуация потребует от Скорпиона взять инициативу в свои руки! Даже если обычно это ему несвойственно, сегодня он ощутит в себе потребность принимать решения и нести ответственность за них. Самое интересное, что окружающие спокойно уступят Скорпиону пальму первенства. И пусть сегодня не все решения и действия Скорпиона окажутся верными, для него это будет отличный шанс показать всем, а заодно и себе самому, что он способен на многое.

Стрелец

Окружающие могут пытаться манипулировать Стрельцом! Звезды гороскопа предупреждают его, что кто-то попробует воспользоваться своим положением, связями или личным обаянием для того, чтобы втянуть Стрельца в свои игры. Поддавшись этому влиянию, Стрелец со временем пожалеет - это способно ударить по его репутации. Так что сегодня ему необходимо твердо стоять на своем и держаться подальше от людей, которые его используют.

Козерог

Козерогу будут тяжело даваться любые дела, где от него требуется способность логически мыслить: расчеты, аналитика, наука, планирование, учеба - все это не для него. Зато Козерог будет легко, как по волшебству, входить в контакт с другими людьми, заражая их своими идеями и эмоциями. Кроме того, он будет остро чувствовать фальшь, благодаря чему Козерога сегодня можно использовать в качестве настоящего детектора лжи!

Водолей

Звезды гороскопа советуют Водолею выделить время на знакомство с методиками карьерного, профессионального или личностного роста. Книги на эту тему нетрудно найти где угодно - от газетного киоска до Интернета. Даже если Водолей обычно относится скептически к подобной литературе, сегодня ему стоит ее изучить или же смириться со своим нынешним положением. Взяв на вооружение хотя бы некоторые советы, Водолей преуспеет.

Рыбы

Рыбы способны оказаться центром притяжения любого коллектива: окружающие будут безотчетно тянуться к ним! Для того чтобы добиться нужного результата в делах, Рыбам достаточно использовать свою харизму - отказать им не сумеет никто. Впрочем, сегодняшняя популярность может обернуться для Рыб и своей обратной стороной: в течение дня возможна ситуация, когда их будут буквально разрывать на части!

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