Астрономы открыли десятки новых "радиосигналов пришельцев"

Австралийские астрономы удвоили число так называемых FRB-вспышек, своеобразных "радиосигналов инопланетян", открыв два десятка новых источников подобного рода в далеких галактиках. Результаты их наблюдений были представлены в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы до сих пор не знаем, в каких именно галактиках и частях Вселенной возникают эти вспышки. Когда полные версии SKA и ASKAP будут введены в строй, мы сможем локализовать их положение с точностью до тысячной доли градуса. Этого хватит для того, чтобы понять, где конкретно возникает каждый FRB-всплеск", - заявил Райан Шэннон (Ryan Shannon) из Технологического университета Суинберн в Мельбурне (Австралия).

Радиоволновое эхо пустоты

Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения, FRB, астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).

В последующие годы ученым удалось найти следы еще девяти подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.

Позже астрофизики обнаружили, что FRB-вспышки повторяются и раскрыли другие необычные их свойства, несовместимые с главными "природными" версиями их рождения, что поставило эти теории под сомнение.

Шэннон и его коллеги удвоили число известных ученым "сигналов инопланетян", наблюдая за ночным небом при помощи еще строящегося телескопа ASKAP - прототипа SKA, крупнейшей радиообсерватории мира площадью в квадратный километр. Ее постройка должна начаться в Австралии и ЮАР в 2019 году, и сейчас астрономы отрабатывают все ее ключевые технологии на ASKAP.

Одной из главных задач SKA, как отмечает Шэннон, станут поиски источников FRB-вспышек. Данный телескоп может одновременно следить фактически за всем ночным небом южного полушария Земли, что позволит ему находить по несколько десятков "сигналов инопланетян" каждый день.

Его уменьшенная копия, как пишут австралийские ученые, смогла открыть два десятка подобных радиоволновых аномалий всего за 1,5 месяца наблюдений, удвоив число FRB-всплесков, открытых за последние десять лет.

Для этого ученые расположили все шесть тарелок ASKAP, обычно объединенных в единую виртуальную радиоантенну, таким образом, что они начали покрывать площадь примерно в 240 квадратных градусов, что в тысячу раз больше размеров Луны на ночном небе. Это уменьшило точность локализации источников радиосигналов, но резко повысило вероятность их обнаружения.

Новые тайны космоса

Ни один из двух десятков новых FRB-всплесков, по словам Шэннона и его коллег, не был найден еще раз в ходе повторных наблюдений, что говорит об их одиночном характере. С другой стороны, изучение их спектра показало, что все эти вспышки возникли далеко за пределами нашей Галактики. Это в очередной раз исключило пульсары и другие маломощные источники радиоволн в качестве возможного "природного" прародителя этих сигналов.

Что интересно, чем дальше находился источник этих волн, тем мощнее были сами вспышки. Как отмечают ученые, это говорит о том, что мы видим далеко не все FRB-всплески, а только достаточно мощные события подобного рода.

Эти наблюдения указали на еще одну любопытную вещь - частота появления подобных вспышек на всем ночном небе южного полушария Земли оказалась почти в 200 раз меньше, чем это предсказывали наблюдения на телескопе Паркс, следящим за определенным сектором небесной сферы.

Подобные расхождения, про мнению Шэннона, не обязательно говорят о крайне неоднородном распределении "сигналов инопланетян" по ночному небу. Вполне возможно, что они возникли из-за различий в чувствительности и манере обработке сигнала на той и другой обсерватории.

Достройка ASKAP и запуск SKA, как надеются ученые, позволит понять, с чем связаны эти несостыковки и понять, почему свойства вспышек единственного повторяющегося источника, объекта FRB 121102 в созвездии Возничего, заметно отличаются от характеристик одиночных "радиосигналов пришельцев".