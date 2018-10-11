Блестяще выполнив бильярдный трюк, подросток побил мировой рекорд - ВИДЕО

Родители, подарившие Тео Михеллису бильярдный стол, и не думали, что сын придёт от подарка в такой восторг, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Подросток проводил у стола всё свободное время, но он не просто развлекался, а учился выполнять самые разные трюки. Терпение, с которым Тео предавался этому занятию, принесло плоды, ведь теперь он в свои 14 лет стал мировым рекордсменом.

Юному жителю Пенсильвании (США) нужно было перебросить шар через планку, установленную на высоте 40,96 сантиметров, да так ловко, чтобы шар в итоге оказался в лузе.

Тео не только с первой попытки справился с поставленной задачей, но и сумел обойти Флориана Колера, предыдущего рекордсмена и признанного во всём мире мастера бильярда, который в своё время перебросил шар через планку, установленную на 6 сантиметров ниже.

Новый рекордсмен не мог сдержать своего восторга и ликования, и нельзя не признать, что Тео по праву может гордиться собой.

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