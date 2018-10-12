Фильмы, окутанные дурной славой

Иногда леденящие душу истории происходят не на экранах, а во время или после съемок знаменитых фильмов. В истории кинематографа немало картин, которые называют проклятыми. Уж слишком много необъяснимых и зловещих событий разворачивалось вокруг них. О таких фильмах расскажет Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Ворон"

Говорят, Брендану Ли предсказали, что он внезапно погибнет на съемочной площадке. Так и случилось: актера застрелили во время съемок одной из сцен. В стволе пистолета, заряженного холостыми патронами, оказалась застрявшая пуля. А во время съемок сериала-продолжения погиб постановщик трюков Марк Акерстрим: в него попали обломки, отброшенные взрывом.

"Супермен"

В Голливуде давно ходят слухи о проклятье этого фильма. Особенно не везло исполнителям главной роли. Джон Ривзбыл застрелен накануне собственной свадьбы. Кристофера Рива парализовало, Ричарду Прайору поставили диагноз "рассеянный склероз", не сложились актерские карьеры у Дина Кейна и Кирка Аллена...

Говорят, фильм прокляли авторы персонажа.

"Сталкер"

Фильм пришлось снимать дважды: пропала пленка. Потом в июне выпал снег! А после съемок умерли от рака сам режиссер, актеры Анатолий Солоницын и Николай Гринько, соавтор сценария Аркадий Стругацкий, жена Тарковского Лариса. Правда, скептики склонны видеть причину не в проклятье, а в ядохимикатах из реки, рядом с которой шли съемки.

"Ребенок Розмари"

Шутить с потусторонними силами - занятие неблагодарное. Убедиться в этом смог Роман Полански. Ровно через год после премьеры знаменитого фильма Чарльз Мэнсон зарезал беременную жену режиссера. Кроме того, на пороге отеля, где шли съемки "Ребенка Розмари" был убит Джон Леннон.

"Завоеватель"

Фильм о Чингисхане снимали недалеко от полигона, где испытывали атомные бомбы. А потом землю оттуда привезли в павильоны, где продолжились съемки. В результате из 220 человек, которые работали над фильмом, 91 заболел раком. В числе 46 умерших в результате болезни оказался и исполнивший главную роль Джон Уэйн.

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