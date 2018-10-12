Как живет женщина, родившая 38 детей

Порой молодые мамы не знают, как справиться с двумя детьми, а рождение троих приравнивают буквально к подвигу. А смогли бы они справиться с 38 малышами?

Нет, это не шутка. Есть женщина, которая за свою жизнь родила 44 детей, правда, шестерых потеряла.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, ее зовут Мариам Набатанзи, ей 38 лет, она живет в небольшой деревушке в Уганде и на данный момент у нее 38 детей. Причем всех она родила сама и от одного мужчины. Все дети Мариам появились на свет естественным путем, кроме последнего: женщине пришлось делать экстренное кесарево сечение.

Мариам вышла замуж в 13 лет и никогда не скрывала, что хочет иметь большую семью. Первыми у супружеской пары родились близнецы, после появились тройняшки, а за ними и четверняшки.

Женщина говорит, что ее это совсем не удивляло, так как в семье уже были похожие ситуации: у ее отца было 45 детей, правда, от разных женщин.

Набатанзи же вышла замуж лишь один раз и всего в семье появилось 6 пар близнецов, четыре раза рождались тройняшки, три раза Мариам произвела на свет четверняшек и лишь двое детей родились без "копии".

Когда женщина родила уже 23-го ребенка, то решила все же обратиться к врачам, чтобы узнать, почему она столь плодовита и по какой причине производит на свет столько близнецов.

Специалисты обследовали женщину и пришли к выводу, что у Мариам генетическая расположенность к гиперовуляции, а это сильно повышает вероятность рождения близнецов, тройняшек и даже четырех детей одновременно.

Мариам пыталась обратиться к врачам, чтобы больше не иметь детей, но те рекомендовали ей не спорить с природой и рожать, опасаясь за то, что медицинские вмешательства пагубно скажутся на ее здоровье.

Правда, позже один из врачей, познакомившись с Мариам, отметил, что женщине без проблем можно было сделать лигирование маточных труб, чтобы она больше не беременела.

Но Мариам уже не оглядывается назад и не собирается жалеть о том, что родила так много детей. Единственное, что ее печалит, это то, что дети растут без отца. Супруг женщины, который, по словам женщины, ужасно с ней обращался, в итоге бросил семью и теперь практически не общается с детьми.

В уходе за младшими детьми Мариам помогают старшие, которым уже по 23 года. Женщина говорит, что, хотя порой ей приходится трудно, но ей нравится заботиться о своих детях и дарить им свою любовь.

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