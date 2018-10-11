Названы компании с лучшей деловой репутацией

На этой неделе были опубликованы рейтинги деловой репутации Reputation Institute и EmCo. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как всегда, организаторы опроса оценивали эмоциональное восприятие компаний у потребителей, качество оказываемых продуктов и услуг, корпоративное управление, социальную ответственность, инновационность, условия труда, эффективность и лидерство.

По итогам исследования лидером в 2018 году среди российских компаний стал Яндекс, среди зарубежных - Sony.

Среди компаний РФ по отраслям лидерами стали ММК (металлургия), Лукойл (нефть и газ), Яндекс (высокие технологии), Tele2 (телекоммуникации), Росатом (энергетика), Сбербанк (финансы), О'Key (розница). При этом Tele2, Яндекс и Сбербанк и возглавляют рейтинг в своих секторах уже второй год подряд.

В опросе приняли участие более 2700 человек в возрасте от 18 до 64 лет из разных регионов России.

Исследование основывается на методике RepTrak, позволяющей изучить репутацию компании и факторы, оказывающие на нее влияние. Именно эту методологию принято использовать для измерения репутации во всем мире.

"Ценность репутации в том, что она оказывает влияние на различные аспекты бизнеса - от объемов продаж и капитализации до лояльности клиентов и вовлеченности сотрудников, - говорит партнер российской консалтинговой компании EmCo Павел Ким. - Уверен, что эффективное управление корпоративной репутацией не только поможет российским компаниям упрочить свои позиции внутри страны и за рубежом, но и способствовать повышению доверия к России в целом".

Ежегодно Reputation Institute оценивает 7000 компаний из 20 отраслей в 50 странах мира.