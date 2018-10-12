5 необычных десертов со всего мира - ФОТО
Замечательный детский фильм по мотивам сказки "Чарли и шоколадная фабрика" подарил миру самого необычного кондитера в истории - Вилли Вонку, мастера странных десертов и сладостей. Он изготовил мороженное, которое никогда не тает, жвачку со вкусом полноценного обеда из трех блюд, а цехи его фабрики были полны шоколадных рек и съедобной травы.
Думаем, что мистер Вонка не мало удивился бы узнав, что в мире существуют еще более странные рецепты десертов. Day.Az со ссылкой на fraufluger.ru представляет читателям 5 необычных десертов со всего мира.
Блинчики с кровью
Настоящий кошмар вегетарианца - кровяные блинчики, - очень любят в Финляндии. Их название полностью соответствует рецепту: вместо молока финны вливают в тесто кровь.
Подают такие блинчики с брусничным вареньем.
Вагаси
Во время традиционных японских чаепитий к столу подаются вагаси.
Это сладости, которые отличаются максимально не сладким вкусом и делаются из бобовых и риса с добавлением трав и чая.
Кекс-лягушка
Кекс-лягушка не отличается необычным вкусом, зато был внесен в список Южно-Австралийского наследия и стал еще одним символом Австралии.
История кексов началась в 1922 году в пекарне Balfours и продолжается по сей день.
Тавук-гёксю
Тавук-гёксю - десерт из куриной грудки, который с виду напоминает молочный пудинг.
Раньше такое блюдо подавали исключительно к столу султанов и представителей высших сословий, а сейчас это один из самых популярных десертов в Турции.
Пирог Cherpumple
Рецепт пирога Cherpumple принадлежит американскому комику Чарльзу Фениксу. Его идея крайне проста: объединить в одном пироге три любимых вкуса.
Cherpumple - это трехъярусной пирог внутри которого скрывается яблочный, тыквенный и вишневый пироги.
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