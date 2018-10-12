Самые быстрые поезда в мире - ВИДЕО

Для нас привычно, что если мы хотим быстро добраться из точки А в точку Б и обратно, то нам, скорее всего, нужен аэропорт, а не вокзал. Но все меняется, и сегодня есть поезда, которые способны развивать огромную скорость. Теперь они могут быть быстрее любого другого наземного транспорта.

Так, к примеру, немецкий поезд ICE 3 может разогнаться до 330 км/ч.

Сев в него, можно быстро добраться до любого европейского города. Поездка на этом поезде не занимает много времени, и вам не придется садиться в самолет.

А вот итальянский поезд Frecciarossa 1000 может ехать со скоростью 400 км/ч. Правда, он не едет так постоянно. Его допустимый лимит 360 км/ч. Когда этот поезд встал на рельсы в 2015 году, его путь от Милана до Рима занял два часа 15 минут. За это время он преодолел более 600км.

Японский скоростной поезд Maglev едет со скоростью около 600 км/ч. Он с легкостью конкурирует с пассажирскими самолетами.

О других мегаскоростных поездах смотрите в видеоролике, представленном Day.Az со ссылкой на Рамблер.

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