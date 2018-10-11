Тест: каков ваш внутренний страх

Ощущение страха знакомо каждому человеку, начиная от младенцев и заканчивая глубокими стариками - это одна из самых неприятных эмоций, которую способны испытывать живые существа.

Это своего рода сигнал, заставляющий напрячь волю и мобилизовать все свои силы на то, чтобы избежать опасности. Часто бывает так, что человек не вполне осознает, чего именно боится. Не зная врага, а в данном случае страх, в лицо, невозможно ничего предпринять. Фоновое беспокойство отравляет жизнь и даже может повлечь за собой разные психосоматические проблемы. Пройдите тест, который представляет Day.Az со ссылкой на Рамблер, и узнайте, чего вы боитесь на самом деле и что теперь с этим делать.