Пилоты назвали возможную причину запрета телефонов на борту

Пилот American Airlines Патрик Смит предположил, почему авиакомпании могут запрещать использовать телефон на борту самолета. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает News.com.au.

"Запрет на использование телефонов, скорее, связан не с техническими вопросами, а социальными. Вы бы согласились лететь в самолете и слушать как 200 пассажиров переписываются или болтают одновременно весь полет?" - пояснил Смит.

Пилот EasyJet Крис Фостер также заверил, что современные технологии позволяют использовать телефон в полете. "На самом деле, беспокоиться не о чем. Системы управления самолетом настолько совершенны в наши дни, что телефон с трудом может вызвать какие-то помехи", - уточнил он.

В октябре бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят пройтись по салону самолета босиком. По их мнению, в туалете и на полу авиалайнера всегда очень много микробов и грязи, поэтому необходимо всегда надевать обувь перед тем, как пойти в уборную.