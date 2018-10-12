Археологи выяснили, как люди смогли выжить на острове Пасхи

Американские археологи объяснили, как жители острова Пасхи научились добывать пресную воду из океана. Результаты их работы, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, опубликованы на сайте Бингемтонского университета.

Поскольку на острове практически нет рек и озер, способ, которым древние люди обеспечивали себя водой, долгое время оставался загадкой. Как выяснили ученые, рапануйцам (на полинезийском наречии остров называется Рапа Нуи) помогла сама природа: вода, поглощаемая вулканической почвой, отфильтровывалась и попадала затем в полосу прибоя. Пресная вода настолько разбавляла в зоне прибоя воду океаническую, что ее можно было пить без вреда для здоровья.

"Грунтовые воды текут вниз по склонам прямо к океану, - объясняет соавтор исследования Карл Липо. - Пресная вода перемешивается с соленой. Во время некоторых приливов уровень содержания соли оказывается очень низким, что делает воду безопасной для человека и пригодной к употреблению".

Ранее стало известно, что палеогенетики впервые "воскресили" и расшифровали ДНК древних жителей острова Пасхи и пришли к выводу, что те были родственны полинезийцам.

Остров Пасхи - одно из самых загадочных мест на Земле, где примерно два тысячелетия назад существовала причудливая цивилизация полинезийцев, оставившая после себя многочисленные следы в виде гигантских истуканов-моаи, которые, как сегодня считают ученые, представляют собой обожествленные фигуры предков и родичей древних жителей острова.