Подруги устроили откровенные танцы на похоронах ради души умершей - ВИДЕО

В Таиланде набирает популярность видео с девушками, танцующими под клубную музыку на похоронах подруги. Как сообщает информационный портал Coconuts, таким образом они хотели помочь душе погибшей, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Ролик под названием "Юные девушки танцуют на кремации подруги, чтобы отправить ее душу на небеса" появился в местной группе в Facebook в начале октября. На нем четыре тайки исполняют современный танец под клубную музыку, играющую из стоящей рядом машины. В багажнике также находилась световая установка для дискотек. Одна из девушек плакала, прислонившись к автомобилю.

Видео набрало больше 700 тысяч просмотров и сотни комментариев. Пользователи нарекли танцовщиц и их погибшую подругу "койотами" - так в стране называют девушек, танцующих гоу-гоу для развлечения клиентов в разнообразных заведениях. Большинство комментаторов сочли происходящее неподобающим.

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