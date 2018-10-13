Самые глупые законы о еде, которые только есть в мире
Судебная практика регулирует массу полезных аспектов человеческих взаимоотношений. Но иногда суровость закона переходит все границы: в мире существуют несколько совершенно диких правил о еде, за нарушение которых можно легко попасть в тюрьму. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Trendymen.
Не есть в океане
Квинсленд, Австралия
Действительно, есть перед купанием не стоит, это подтверждают врачи. Но австралийцам нет никакого дела до здоровья: закон карает каждого, кто рискнет закусить прямо во время плавания. Забавно, что первое нарушение обойдется шутнику в пару сотен долларов, а вот за второе можно уже и за решетку угодить.
Горящий дом и пища
Чикаго, США
Один из старых, но все еще действующих законов Чикаго ограничивает в правах тех, кто решил перекусить в горящем доме. Вот нельзя и все тут. Гори голодным!
Закон о ланчбоксах
Мехико, Мексика
Экономным гражданам, не желающим тратить деньги на обед в кофейнях, не стоит показываться со своим ланчбоксом на главных улицах Мехико. Это вне закона! Полицейский имеет право даже в участок нарушителя отвести.
Клевета на еду
США
В 13 штатах Америки принят так называемый закон о клевете на еду. Это значит, что критиковать продукты стоит с большой оглядкой: производитель может легко подать в суд на того, кто оставит пренебрежительный комментарий об их продукции.
Лук и парикмахер
Мюнхен, Германия
Закон предписывает всем брадобреям города не употреблять лук с 7 утра до 7 вечера. То есть, в рабочий день. Пусть он и кажется несправедливым нарушением прав человека - в реальности закон полезен. Кому захочется терпеть жуткий запах в течение всей стрижки?
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