Самые глупые законы о еде, которые только есть в мире

Судебная практика регулирует массу полезных аспектов человеческих взаимоотношений. Но иногда суровость закона переходит все границы: в мире существуют несколько совершенно диких правил о еде, за нарушение которых можно легко попасть в тюрьму. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Не есть в океане

Квинсленд, Австралия

Действительно, есть перед купанием не стоит, это подтверждают врачи. Но австралийцам нет никакого дела до здоровья: закон карает каждого, кто рискнет закусить прямо во время плавания. Забавно, что первое нарушение обойдется шутнику в пару сотен долларов, а вот за второе можно уже и за решетку угодить.

Горящий дом и пища

Чикаго, США

Один из старых, но все еще действующих законов Чикаго ограничивает в правах тех, кто решил перекусить в горящем доме. Вот нельзя и все тут. Гори голодным!

Закон о ланчбоксах

Мехико, Мексика

Экономным гражданам, не желающим тратить деньги на обед в кофейнях, не стоит показываться со своим ланчбоксом на главных улицах Мехико. Это вне закона! Полицейский имеет право даже в участок нарушителя отвести.

Клевета на еду

США

В 13 штатах Америки принят так называемый закон о клевете на еду. Это значит, что критиковать продукты стоит с большой оглядкой: производитель может легко подать в суд на того, кто оставит пренебрежительный комментарий об их продукции.

Лук и парикмахер

Мюнхен, Германия

Закон предписывает всем брадобреям города не употреблять лук с 7 утра до 7 вечера. То есть, в рабочий день. Пусть он и кажется несправедливым нарушением прав человека - в реальности закон полезен. Кому захочется терпеть жуткий запах в течение всей стрижки?

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