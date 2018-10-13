Человек всегда стремился облегчить себе жизнь, создавая новые технологии. Многие из них канули в Лету, так как не нашли себе применения, некоторые исчезли вместе с последними носителями секретов производства. Day.Az со ссылкой на russian7.ru расскажет, какие технологии утратило человечество.

Астрономия древности

С того момента, как человек научился культивировать растения и заниматься сельским хозяйством, появилась необходимость вести наблюдение за движением солнца и луны, составлять календарь, чтобы правильно определять благоприятные дни для начала сельскохозяйственных работ. Так, в Древнем Египте был изобретен, так называемый гномон, который представлял собой обелиск высотой в 117 римских футов. Его тень падала на горизонтальную плоскость, положение которой было разным в различное время суток. С помощью этого нехитрого сооружения в храме египетского бога Солнца Ра в специальных таблицах жрецы регулярно отмечали движение Солнца и планет. Они научились составлять календари, определять начало времени года, предсказывать время солнечных и лунных затмений.

В Древней Греции было изобретено устройство, названное Антикитерским механизмом (вероятно, созданный древнегреческим ученым-астрономом II в. до нашей эры Гиппрахом Никейским). Механизм содержал 27 бронзовых шестерёнок в деревянном корпусе, на котором были размещены циферблаты со стрелками. Ученые наткнулись на него случайно, во время исследования древнегреческого затонувшего судна вблизи острова Антикитер в 1901 году. Современной науке понадобилось еще 70 лет, чтобы понять суть устройства, которое по реконструкции использовалось для расчёта движения небесных тел (не только Солнца и Луны, но и пяти известных в древности планет - Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна). Оно, как и египетский гномон, предсказывало солнечное и лунное затмения. После греков подобные механизмы создавались, но гораздо более примитивные - астрономические шестерёночные календари византийского и исламского периодов.

Первые антидепрессанты

Древние греки и римляне использовали для поднятия духа и избавления от депрессии напиток, который получил название "непенф", известный еще под названием "вино забвения". О нем впервые упоминается в поэме Гомера "Одиссея". Возможно, что этот напиток происходил из Египта и обладал наркотическим эффектом.

Другой древний народ - арии - изобрели "хаому", питие которое использовали жрецы в ритуальных практиках. Его изготовляли из семян неизвестного современным ученым растения, которые имели, согласно источникам, горький привкус, и поэтому сам напиток разбавляли молоком.

Медицинское чудо Галена

Древнеримский врач и философ II века нашей эры - Гален создал уникальную технологию лечения катаракты (помутнение хрусталика). Он использовал специальный инструмент собственной разработки, представлявший собой палочку (внутри она была полой), на одной стороне которой было отверстие и острие - с другой. Острие он вводил в глаз пациенту, с другой стороны высасывал катаракту из глаза больного. Таким методом Гален вылечил многих из своих пациентов. Гален проводил уникальные операции по трепанации черепа и протезированию зубов. Трепанация была особенно актуальна в те времена. К тому времени Рим уже вступил в эру бесконечных пограничных войн с наступающими варварскими племенами. Во время конфликтов часты были случаи, когда солдаты погибали от смертельного удара копья или стрелы в голову. Трепанация, которую до Галена в Риме, согласно источникам, никто не проводил, позволяла сохранить жизнь многим воинам.

Эолипил

Эолипил (в переводе с греческого - "шар бога ветров Эола"), созданный древнегреческим ученым I века нашей эры Героном Александрийским, был прототипом современной паровой турбины. Эолипил представлял собой наглухо запаянный котел с двумя трубками на крышке. На трубках устанавливался вращающийся полый шар, на поверхности которого были установлены два Г-образных патрубка-сопла. В котел через отверстие заливалась вода, отверстие закрывалось пробкой, и котел устанавливался над огнем. Вода закипала, образовывался пар, который по трубкам поступал в шар и в Г-образные патрубки. При достаточном давлении струи пара вырывались из сопел и начинали быстро вращать шар. Построенный современными учеными по чертежам Герона эолипил развивал до 3500 оборотов в минуту! Это изобретение можно считать первым реактивным двигателем.

Торговый автомат античности

Герон Александрийский разработал механизм по продажи "святой воды". Языческим храмам необходимо было привлекать к себе прихожан и получать от этого доход. Самым верным средством для этого - показать набожному прихожанину "чудо", за которое необходимо было платить монетой. Для этого храмовые жрецы обратились к гению Герона, который и создал это "чудо". Внутренний механизм устройства был достаточно прост и состоял из точно сбалансированного рычага, управляющего клапаном, который открывался под действием веса монеты. Монета падала сквозь щель на небольшой лоток и приводила в действие рычаг и клапан. Клапан открывался, вытекало некоторое количество воды. Затем монета соскальзывала с лотка, и рычаг возвращался в исходное положение, закрывая клапан. Согласно некоторым источникам, порция "священной" воды во времена Герона стоила 5 драхм. Прихожане, видя, что вода приходит как бы "неоткуда", принимали это как чудесное знамение.

Спасительная косметика

Древние египтяне разработали сложную религиозную систему. Духовные нормы и представления были не только делом мировоззренческо-ритуальных практик, но и переносились на быт людей. Так, нанесение макияжа (его использовали и мужчины, и женщины), имело религиозное значение. Накрашенные глаза были олицетворением солнца, которое дает жизнь в Египте. У макияжа было и чисто практическое значение. Нанесение "магического круга" вокруг глаз "малахитовой зеленью" (краска для глаз на основе растертого камня малахита) уберегало их от солнца и инфекции. Это делало кожу, как в современной рекламе, более упругой, а зрение дольше сохранялось.

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