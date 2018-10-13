«Шрамы», которые люди оставили на Земле - ВИДЕО
Известно, что человек не всегда уживается с окружающей средой, несмотря на то, что Земля - это наш дом. Мы сделали свою жизнь более комфортной с помощью автомобилей, электричества и пластиковых упаковок. Но за такое удобство нам и нашей планете приходится платить очень высокую цену.
Причем речь идет не только об озоновой дыре и о загрязнении воздуха. Ведь на Земле остались огромные "следы", которые люди оставили в погоне за новыми благами.
Не все трещины и впадины на Земле появились в результате катаклизмов. В городе Мирном есть алмазный рудник "Мир". Его глубина 525 метров, а сам он похож на огромную воронку. Над этой алмазной впадиной не летают вертолеты и самолеты, потому что она начинает засасывать их внутрь.
Карьер Чукикамата имеет глубину 850 метров, располагается на севере Чили и является самым большим карьером в мире. В нем добывают медную руду. Его размер достигает четырех километров в длину и три в ширину. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет видеоролик, из которого вы подробно сможете узнать о "шрамах", которые люди оставили на Земле.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook
Нажмите на видео для просмотра:
Самые шокирующие факты о близнецах
Какие технологии утратило человечество
Признаки экстрасенсорных способностей
Власти США ввели ограничения на экспорт ядерных технологий в Китай
СМИ рассказали про «восстание» в редакции NY Times
Норвегия на полгода продлит погранконтроль на своих границах в ЕС
Пятеро венесуэльцев погибли, пытаясь сбежать в Колумбию
Утвержден календарь чемпионата "Формулы-1" на 2019 год
Yerevan sammitinin iflası: "Bu təşkilat ölüdür" - VİDEO
Лауреат премии Emmy погиб на съемках фильма с Томом Хэнксом
Помпео и Чавушоглу переговорили после освобождения Брансона
Генассамблея ООН избрала 18 стран в Совет по правам человека
-
12 Окт. 10:05 16 388
-
12 Окт. 14:03 14 511
-
12 Окт. 05:53 11 507
-
12 Окт. 14:27 9 224
-
12 Окт. 09:45 8 214