«Шрамы», которые люди оставили на Земле - ВИДЕО

Известно, что человек не всегда уживается с окружающей средой, несмотря на то, что Земля - это наш дом. Мы сделали свою жизнь более комфортной с помощью автомобилей, электричества и пластиковых упаковок. Но за такое удобство нам и нашей планете приходится платить очень высокую цену.

Причем речь идет не только об озоновой дыре и о загрязнении воздуха. Ведь на Земле остались огромные "следы", которые люди оставили в погоне за новыми благами.

Не все трещины и впадины на Земле появились в результате катаклизмов. В городе Мирном есть алмазный рудник "Мир". Его глубина 525 метров, а сам он похож на огромную воронку. Над этой алмазной впадиной не летают вертолеты и самолеты, потому что она начинает засасывать их внутрь.

Карьер Чукикамата имеет глубину 850 метров, располагается на севере Чили и является самым большим карьером в мире. В нем добывают медную руду. Его размер достигает четырех километров в длину и три в ширину. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет видеоролик, из которого вы подробно сможете узнать о "шрамах", которые люди оставили на Земле.

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