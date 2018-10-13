Как американский врач подсадил мир на витамин D

Жителям северных широт, например россиянам, врачи часто диагностируют дефицит витамина D. Этим объясняют десятки болезней и проблем со здоровьем: от усталости и ломких ногтей до депрессии, детского рахита и трудностей с зачатием. О полезных свойствах витамина регулярно пишут СМИ со ссылками на научные исследования, так что баночки с капсулами и каплями разлетаются и без рекомендаций врача.

Глобальный рынок витамина D растёт и, по прогнозам к 2020 году, достигнет $2,5 млрд. Больше всего витамин потребляют в США - с 1999 года его продажи в стране выросли почти в четыре раза, и теперь его пьёт каждый пятый американец. Своей великолепной репутацией витамин D обязан эндокринологу Майклу Холлику. Day.Az со ссылкой на secretmag.ru расскажет, в чём причина одержимости Холлика этим веществом и как из-за него возникла многомиллионная индустрия.

Что не так с Майклом Холликом

Майкл Холлик



Витамин D помогает человеку усваивать кальций и фосфор, которые важны для здоровья костей. Организм получает витамин из еды, например из яиц, рыбы и масла, а также под воздействием солнечного света. Но Майкл Холлик всегда говорил, что этого недостаточно.

Холлик - солидный 72-летний доктор биохимических наук, профессор Бостонского университета, эндокринолог, председатель комитета по применению витамина D Эндокринного общества и главный редактор научного журнала Clinical Laboratory. Он совсем не похож на прохиндея. С 1979 года Холлик консультировал клиническую лабораторию Quest Diagnostics - корпорацию c 44 000 сотрудников и годовым доходом больше $7 млрд. Quest зарабатывает на диагностике разных заболеваний и дефицита витамина D.

За свою карьеру о пользе этого витамина Холлик написал столько статей в научные журналы, что их хватит на несколько томов. Он утверждает, что именно из-за дефицита этого витамина у людей ослабляется иммунитет, появляются сердечно-сосудистые заболевания, депрессия, ожирение и даже рак. Кстати, у него есть теория, что динозавры вымерли из-за рахита, к которому привёл недостаток солнечного света, то есть дефицит витамина D. Холлик утверждает, что ему никогда не платили за пропаганду витамина и он никогда не фальсифицировал исследования. Но на этот счёт есть серьёзные сомнения.

В 2010 году престижная американская Национальная академия медицины провела независимое исследование дефицита витамина D и опубликовала 1132-страничный отчёт с результатами. Оказалось, что абсолютному большинству американцев достаточно витамина, который они получают естественным путём - принимать его дополнительно незачем и даже вредно. Исследователи академии посоветовали врачам не злоупотреблять назначением анализов крови на содержание витамина D и делать это только, если у пациента остеопороз и другие заболевания костей.

Всего через несколько месяцев, в 2011 году, Холлик опубликовал статью, в которой утверждал, что "недостаток витамина очень распространён среди американцев всех возрастных групп и рас". Нормой витамина он назвал 30 нанограммов на миллилитр крови - на 10 нанограммов больше, чем считала Национальная академия. Статью Холлика опубликовал "Журнал клинической эндокринологии и метаболизма" от имени Эндокринного общества - международного медицинского объединения. Рекомендации этого общества используют врачи, больницы и коммерческие лаборатории, в том числе Quest Diagnostics. Они усвоили новую норму, и привычные 20 нанограммов витамина D стали считаться дефицитом.

Кто прав

Статья Холлика открыла золотую жилу для производителей витамина D и коммерческих лабораторий. Врачи начали толпами направлять пациентов на анализы крови, а покупка баночки с капсулами стала синонимом заботы о здоровье для каждого пятого американца. Дифирамбы витамину D подхватили издания о здоровом образе жизни. Например, одиозный сайт Гвинет Пэлтроу Goop написал, что он предотвращает заболевания сердца, депрессию, набор веса, ухудшение памяти и даже рак.

Но The New York Times разоблачил Холлика. Журналисты издания провели расследование и в базе данных Medicare's Open Payments нашли, что с 2013 по 2017 год Холлик получил от фармацевтических компаний около $163 000. Среди компаний, плативших эндокринологу, - Sanofi-Aventis, Shire и Amgen, которые производят лекарства и добавки с витамином D, а также Roche Diagnostics и Quidel Corporation, которые занимаются диагностикой дефицита витамина. Информации до 2013 года в базе данных нет, но вполне возможно, что на продвижении витамина он зарабатывал и раньше.

Энтузиазм вокруг волшебных свойств витамина D среди медицинских экспертов сдулся за последнюю пару лет. Клинические испытания не подтвердили результатов предварительных исследований. Доказательств, что витамин снижает риски болезней сердца, хронических болезней, не связанных с костями, и рака, нет. Несмотря на это, врачи по старой памяти продолжают направлять пациентов на анализы и у потребителей привычка покупать витамин D не исчезла. Рынок растёт и, по прогнозам, к 2020 году достигнет $2,5 млрд.

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