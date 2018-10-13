Наш организм способен преподносить нам немало сюрпризов. И чаще всего даже поспорить с ним мы не можем. Но в некоторых случаях этого делать и не стоит: ведь большинство кажущихся нам странными реакций организма призваны нам же и помочь.Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, от чего защищают мурашки и о других, кажущихся нам странными защитных реакциях организма.

Мурашки

"Гусиной кожей" наше тело покрывается в моменты, когда нам становится холодно. Мелкие пупырышки возникают для того, чтобы организму было труднее выделять тепло через поры. Таким образом происходит терморегуляция, а человеку легче согреться, когда холодно.

Еще наша кожа реагирует появлением мурашек, в моменты повышенных эмоциональных реакций: страха, восторга и т.п. Но механизм возникновения "гусиной кожи" в данных обстоятельствах исследователи пока объяснить не могут.

Деформирование кожи на кончиках пальцев

Еще в детстве мы все замечали, что после долгого пребывания в воде кожа на подушечках наших пальцев видоизменяется: разбухает и как бы "скукоживается". Многих еще тогда заинтересовал вопрос: почему, собственно, это происходит? Дело в том, что наш организм чувствует, что попал в условия повышенной влажности и посылает мозгу определенные сигналы. Тот, в свою очередь, воспринимает эти сигналы как просьбу о помощи: человек может упасть, потому что в воде скользко. Реакцией мозга на такую опасность и является разбухание кожи на пальцах. Пальцы на кистях рук и на стопах приобретают своеобразное "сцепление", которое призвано защитить от падения.

Икота

Мы привыкли говорить, что нас кто-то вспоминает, когда организм вдруг начинает издавать странные звуки. Но на самом деле таким образом он сигнализирует нам о том, что что-то не в порядке с пищеварительной системой. Возможно, вы банально переели или принимали пищу слишком быстро и плохо пережевывая. Стоит обратить внимание на культуру еды, вам же проще будет.

Подергивания во сне

Наверно, каждый из нас знаком с не слишком приятной особенностью организма, когда, в момент засыпания тело вдруг как будто пронзает разрядом тока. Порой это раздражает, особенно когда при этом внезапно просыпаешься и долго не можешь уснуть. На самом деле злиться не стоит. Наш умный организм таким образом пытается нас реанимировать. Дело в том, что при отходе ко сну дыхание успокаивается, перестает быть таким частым, как всегда, расслабляются мышцы и даже пульс замедляется.

Зевота

Вспомните, когда вы чаще всего зеваете? Первое, что приходит на ум, конечно, в те моменты, когда не выспались. Но не только. Понаблюдайте и заметите, что зевнуть вам еще очень хочется, когда вы устали или слишком напряжены. В такие моменты мозг сигнализирует о "перегреве" и требует охлаждения. Вдыхая с зевком большое количество воздуха, мы как раз и даем мозгу необходимое охлаждение. Кроме того, кровь насыщается кислородом и расслабляем мышцы. В общем, сплошная польза. Так что зевайте на здоровье, но не забывайте о правилах приличия.

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