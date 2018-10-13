Одна из лучших логических задачек всех времен: "Листья кувшинок"
13 октября 2018 05:45 199
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям одну из лучших логических задачек всех времён под названием "Листья кувшинок".
Вот условия задачи:
На озере растут кувшинки. Каждый день количество листьев кувшинок на этом озере увеличивается вдвое. Сколько потребуется дней, чтобы листья покрыли половину озера, если всё озеро они покрывают за 48 дней?
Ответ ищите ЗДЕСЬ.
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