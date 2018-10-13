Эти случайные изобретения изменили мир

Возможно вы этого не осознаете, но многие полезные вещи, которыми все пользуются каждый день, появились совершенно случайно! И уже совершенно немыслимо представить наш современный мир без этих изобретений. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям о таких случайных изобретениях.

Умные кристаллики

Большинство студентов, были бы как минимум расстроены, если бы их домашнее задание случайно взорвалось просто у них на глазах. Но Джейми Линк - студентке Университета Калифорнии - не пришлось долго горевать в такой ситуации. После того как силиконовый чип, с которым она работала, был случайно уничтожен, она поняла, что отдельные кусочки все еще могут функционировать как сенсоры. Сегодня они активно используются в медицине для обнаружения всего, начиная от смертельных опухолей до возбудителей болезней.

Чипсы

В 1853 году Джордж Крам, шеф-повар в Нью-Йорке, случайно изобрел картофельные чипсы. Недовольный клиент несколько раз возвращал на кухню заказанный им жареный картофель с жалобой, что он недостаточно прожаренный. Чтобы проучить клиента, Крам нарезал картофель очень тонкими ломтиками, сильно зажарил их и обильно посыпал солью. К его удивлению, капризному клиенту понравилось блюдо. Так появились картофельные чипсы.

Кока-кола

Ветеран гражданской войны в Америке и фармацевт Джон Пембертон придумал лекарство, которое изначально предназначалось для лечения заболеваний, таких как опиумная зависимость и расстройство желудка. Но сейчас его изобретение известно, как одно из самых популярных напитков в мире - кока-кола Одним из ингредиентов оригинальной версии напитка действительно был кокаин.

Фруктовый лед

В 1905 году газировка стала самым популярным напитком. 11-летний Фрэнк Эпперсон в целях экономии решил сделать газировку в домашних условиях. Добавив порошок в воду, он почти закончил приготовление напитка, но отвлекшись, случайно оставил стаканчик со смесью на крыльце на всю ночь. Температура воздуха ночью значительно снизилась, и утром Фрэнк обнаружил, что жидкость замерзла вместе с оставленной палочкой для помешивания.

Вафельные рожки для мороженого

До 1904 года мороженое подавали на блюдечках или в стаканчиках, и только во время Всемирной выставки появились вафельные рожки. В ларьке с мороженым на ярмарке дела шли так хорошо, что стало не хватать стаканчиков. В то же время в соседнем ларьке с персидскими вафлями торговля совсем не шла. Владельцы ларьков быстро смекнули, как можно помочь друг другу. Они стали сворачивать вафли и класть туда мороженое. Вот так появились вафельные рожки.

Кардиостимулятор

Уилсон Грейтбетч работал над приспособлением, которое могло бы записать сердечные удары. Но во время работы он случайно вставил в устройство не тот резистор. В итоге устройство стало отлично подражать ритму сердца. Так был создан первый имплантируемый кардиостимулятор.

Микроволновка

Каждый современный человек должен быть благодарен Перси Спенсеру, специалисту по радарам, за незаменимый на кухне прибор - микроволновую печь. Как-то он возился с микроволновыми излучателями, когда почувствовал, что шоколадный батончик в его кармане начал таять. Таким образом, с 1945 года всё в мире, или, скорее, на кухне, изменилось.

Шагающая пружина

Во время Второй мировой войны инженер военно-морского флота Ричард Джеймс работал с пружинами, чтобы создать устройство, которое должно было компенсировать качку и вибрации чувствительных судовых приборов. Он случайно уронил одну из пружин и с изумлением увидел, как она "зашагала" по наклонной поверхности. С тех пор дети любят играть с этой пружиной-игрушкой.

Застежка-липучка

В 1948 году швейцарский инженер Джордж де Местраль был на охоте вместе со своей собакой, когда заметил, что к ее шерсти прицепился репейник. В конце концов, ему удалось воссоздать нечто такое же липучее в своей лаборатории. Но только после того как НАСА начала использовать его изобретение в своей космической программе, эта необычная застежка действительно приобрела популярность.

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