Точный гороскоп на субботу

Сегодня гороскоп обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план, заняться дизайном квартиры или написать пылкое любовное признание. Любая умственная и творческая деятельность будет даваться на удивление легко, однако может возникать внезапная раздражительность по отношению к тем, кто (как вам кажется) пытается на вас давить.

Овен

Сегодня за что бы Овен ни взялся, звезды гороскопа не советуют ему торопиться - есть риск принять необдуманное решение. День будет склонять его к поспешным, скороспелым шагам! В какой-то момент Овну может показаться, что промедление смерти подобно, и если он поддастся этому порыву, то рискует наломать дров. Чтобы не наделать ошибок (а такие ошибки могут стоить дорого), Овну следует держать себя в руках. Сегодня ему лучше вообще ничего не делать, чем потом корить себя за непродуманные шаги.

Телец

Телец будет порхать как бабочка и жалить как пчела! Первое относится к его непосредственным делам и обязанностям, а второе - к конкурентам, которым сегодня лучше не становиться у него на пути. Недоброжелателям Тельца можно только посочувствовать: любые попытки поставить ему палки в колеса сегодня способны обернуться тем, что Телец превратит палку в дубину возмездия, ловко использовав ее против своих врагов.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют Близнецам в любых делах не следовать за кем-то, а идти своим собственным курсом. Безусловно, это нелегко, однако день склоняет Близнецов к самостоятельности, поиску своей дороги в жизни и своего неповторимого "Я". Это вовсе не означает, что Близнецы должны противопоставлять себя окружающим, но если они хотят добиться многого, то должны искать свой собственный путь и не быть, как все.

Рак

В любых делах Раку будет трудно отличить важное от неважного. Он может придавать повышенное значение второстепенным вопросам и вместе с тем напрочь забывать про свои основные обязанности. Большую часть дня Рак посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали. Впрочем, если у Рака нет срочной работы, которая пострадает от такой неорганизованности, день обещает пройти продуктивно: ведь то, за что он все-таки возьмется, он сделает тщательно, "от и до".

Лев

Звезды гороскопа призывают Льва задуматься над тем, как повысить свою планку. Даже если его более-менее устраивает то место под солнцем, которое он занимает, это не повод, чтобы останавливаться. Надо идти вперед! Сегодня - отличный день для того, чтобы задуматься над тем, какие конкретные шаги Лев может предпринять, чтобы подняться хотя бы на ступеньку вверх по карьерной, социальной или какой-нибудь другой лестнице. Поговорить с начальством? Реализовать свой давний проект? Дерзайте! Не ждите, пока вместо вас это сделает кто-то другой.

Дева

Деве следует быть вдвойне осторожной: возможны любые накладки и досадные недоразумения во всех сферах ее жизни. Особую же осторожность следует проявлять с деньгами. Звезды гороскопа предупреждают, что сегодня Дева может быть втянутой в разбирательство по финансовому вопросу и даже оказаться перед необходимостью оправдываться! Чтобы этого не произошло, ей следует вести свои денежные дела аккуратнее, чем обычно

Весы

В руках Весов все будет гореть (в хорошем смысле этого слова), а дым вокруг них - стоять коромыслом! Весы настроены по-боевому, они готовы направить свои усилия на любой фронт работ! Другое дело, что ситуация, будто в насмешку, будет то и дело требовать от них переключать свое внимание с одной задачи на другую. Из-за этого деятельные Весы рискуют пробегать весь день практически впустую. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют им сегодня, невзирая на провокации, сосредоточиться на чем-нибудь одном.

Скорпион

Сегодня замечательный день для всех Скорпионов, имеющих отношение к бизнесу или просто не намеренных упускать свою выгоду! Звезды гороскопа предоставляют Скорпиону шанс получить прибыль даже там, где он не ожидал. Впрочем, это не имеет ничего общего с найденными на дороге деньгами. Сегодня Скорпион может рассчитывать на щедрые подарки судьбы лишь в том случае, если до этого он вложил немало времени и сил в какой-то проект. Пусть даже было это давно, и Скорпион уже перестал надеяться на результат.

Стрелец

Сегодня - хороший день для того, чтобы строить стратегические планы на будущее. Мозг Стрельца будет работать четко, а мышление - отличаться глобализмом, так что непродуктивно было бы использовать этот день на повседневные домашние дела. Тем более, звезды гороскопа сегодня мало склоняют Стрельца к рутине, зато в вопросах выстраивания хитроумных схем ему просто не будет равных. Посвятив день планированию, Стрелец не пожалеет: сегодняшние идеи способны вывести его на новую высоту!

Козерог

Козерогу лучше всего удастся строить воздушные замки - они будут отличаться основательностью и даже, возможно, когда-нибудь будут построены на земле. День наделяет Козерога мощной фантазией, благодаря чему креативные идеи, проекты и планы способны сыпаться из него один за другим. Безусловно, со временем какие-то из этих идей отсеются, однако Козерогу сегодня стоит прислушаться даже к самым фантастическим и невероятным из них.

Водолей

Водолей имеет все шансы заглянуть за горизонт: ситуация столкнет его с чем-то, имеющим отношение к будущему. Возможно, это будут научные идеи и разработки, высокие технологии или фантастический фильм. А может быть, Водолей столкнется с человеком, чье нестандартное мышление не знает границ. Звезды гороскопа советуют Водолею сегодня открыть свой разум для смелых идей. Будущее уже почти наступило! А тот, кто не верит в это, обречен вечно плестись позади.

Рыбы

Для Рыб наступает новый этап! Не стоит этого бояться, наоборот, день подарит им новые возможности и перспективы. Обстоятельства в целом складываются удачно для Рыб, и хотя в ближайшее время возможны неизбежные волнения и трудности переходного периода, звезды гороскопа уверяют: все будет хорошо. Рыбы сумеют не только сохранить свои позиции, но и в каких-то делах продвинутся далеко вперед.

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