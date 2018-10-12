Тест: правда или нет?

Все мы в детстве играли в игру "Верю - Не верю" и часто ошибались на вроде бы простых, но каверзных вопросах.

В нашей памяти хранится огромное количество знаний обо всем на свете, однако, бывает, что она нас подводит или пытается одурачить ложными воспоминаниями. Тогда мы путаемся в показаниях и никак не можем найти правильный ответ, несмотря на то, что вопрос кажется нам очевидным.

Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям тест, в котором собраны интересные факты о людях, животных и других живых организмах, морях и океанах, Земле, Луне и космосе и предлагаем угадать, что из этого правда, а что - выдумка.

Суть выдуманных фактов в том, что они сформулированы таким образом, чтобы вас запутать. Так что не торопитесь, отвечайте на вопросы вдумчиво! Удачи!