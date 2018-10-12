Где в Германии студентам жить хорошо?

Число студентов в Германии постоянно растет: с 2010 года оно увеличилось почти на треть до 2,84 миллиона человек. Это приводит к росту спроса на жилье и повышению цен на рынке недвижимости.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, быстрее всего цены на студенческое жилье растут в немецкой столице. По сравнению с 2010 годом аренда жилья в Берлине выросла на 67 процентов. Эксперты Института немецкой экономики в Кельне определили среднюю стоимость студенческого жилья с учетом трех параметров: площади, состояния ремонта, удаленности от кампуса. Самым дорогим городом оказался Мюнхен: за 20 квадратных метров с недорогим ремонтом в полутора километрах от вуза придется отдать 419 евро. При тех же условиях в Берлине можно снять жилье за 250 евро в месяц. Наиболее выгодные предложения - в восточной части Германии. 169 евро - за 20 квадратных метров в Лейпциге.

Аналитики института считают, что в будущем все больше студентов будут отдавать предпочтение вузам на востоке страны.

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