В пустыне Гоби нашли крупный скелет динозавра

Группа японских и монгольских ученых в ходе совместного исследования на территории пустыни Гоби обнаружила скелет крупного динозавра. Об этом сообщило агентство Jiji, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению специалистов, найденные кости с высокой долей вероятности принадлежат зауроподу, а их возраст достигает 70 млн лет. Эти травоядные динозавры обитали в юрский и меловой периоды на всех континентах. Их длина могла превышать 20 м, а масса составляла от 15 до 30 тонн. Они без труда выживали в сухом климате и других экстремальных условиях.

Среди обнаруженных костей главными являются тазобедренная и хвостовая часть скелета, в том числе большая бедренная кость длиной 1,55 м. Ученые отмечают, что это один из самых крупных образцов, найденных в этом регионе при раскопках слоя почвы, соответствующего позднему меловому периоду.

В ходе экспедиции они смогли отыскать окаменевший след двуногого травоядного динозавра, принадлежащего к отряду орнитоподов. Его размеры составляют 86 на 115 см, что близко к рекордным показателям за всю историю проведения раскопок. При этом сам динозавр, вероятно, был довольно крупным представителем своего отряда и достигал в длину 17 м - на 5 м больше, чем знаменитый плотоядный тиранозавр.

Ранее в этом году исследовательская группа с самого северного японского острова Хоккайдо представила скелет динозавра из семейства гадрозавридов, который, по их заверениям, является самым целостным в стране. В общей сложности он состоит из 157 костей.

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