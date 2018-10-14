Австралийские аборигены страдают от депрессии из-за фастфуда

Пожалуй, самое необычное исследование, посвященное вреду фастфуда, провели ученые из австралийского Университета Джеймса Кука. Как правило, исследователи набирают некоторое число участников, а затем рандомно делят их на две группы. Однако на этот раз делить ничего не пришлось. Двумя группами стали жители двух островов Торресова пролива, который отделяет Австралию от Новой Гвинеи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Для исследователей так удобно сложилось, что на одном из островов имеются рестораны быстрого питания, а на другом, более изолированном острове, фастфуд достать практически невозможно. Идея сравнения напрашивалась сама собой.

Ученые опросили около 100 человек на каждом острове на тему рациона и самочувствия, а заодно взяли у всех образцы крови. Вполне логично, что на острове с фастфудом люди часто питались бургерами, наггетсами и колой. Все-таки народ привлекают макдональдсоподобные заведения. На острове без фастфуда люди не менее логично питались в основном морепродуктами.

У девятнадцати человек из всех опрошенных наблюдались умеренные или тяжелые депрессивные симптомы: шестнадцать из них были с острова с легкодоступным фастфудом и только три - от соседей. Шестнадцать из ста - вполне серьезный процент. Все эти люди имели высокий уровень потребления "быстрой еды".

Анализы крови дали подсказку, почему рацион повлиял именно так. Все дело в различиях между уровнями двух жирных кислот. На "фастфудовом" острове в сыворотке крови жителей значительно преобладала полиненасыщенная жирная кислота Омега-6 и было слишком мало длинноцепочечной полиненасыщенной жирной кислоты Омега-3, которая содержится в морепродуктах и снижает воспаление в организме.

Более ранние исследования показали, что избыток Омега-6 связан с депрессией. Эта кислота сама по себе не вредна и даже необходима организму. Но в здоровом рационе соотношение ее и Омега-3 должно составлять 1:1. Однако в западных диетах, где преобладают полуфабрикаты, эта пропорция жестоко нарушается и составляет примерно 20:1. В таких количествах Омега-6 действительно приносит только вред, что и было в очередной раз показано учеными на далеких островах.

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